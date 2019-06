Entrez sans frapper - Elsa Marpeau / Ébbène - 03/06/2019

« Charles Berrier, le grand écrivain. Ici, aux Bruyères. Sous le nom d’un de ses personnages. Alex eut l’impression qu’elle venait d’entrer dans une dimension parallèle. De ces autres mondes qui, par une fissure, vous aspirent loin de tout ce qui vous était jusque-là familier. » L'objet Pop de Nicolas Herman. Nous recevrons l’artiste Ébbène, Ben Bailleux-Beynon chanteur des groupes The Tellers et Paon pour son premier album solo « Début de soirée ». La chronique de Josef Schovanec. Elsa Marpeau pour son livre « Son autre mort » (Ed. Gallimard Série Noire) : « Alex mène une vie normale jusqu'à l'arrivée de l'écrivain Charles Berrier dans le gîte rural qu'elle tient avec son mari. Une nuit, l'homme essaie de la violer. En cherchant à se défendre, elle le tue. Paniquée, craignant que les conséquences de son acte ne détruisent sa famille, Alex dissimule le corps. Avant que la disparition de Berrier ne soit connue, et pour éloigner d'elle les soupçons, Alex décide de s'infiltrer dans son entourage pour trouver qui, parmi les proches de l'écrivain, aurait pu l'assassiner... » Chronique polar et littérature de genre avec Michel Dufranne : Harry Crews, « Le karaté est un état d'esprit » (Ed. Sonatine). Présentation : Nicolas BUYTAERS

Émission Entrez sans frapper