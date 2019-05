Entrez sans frapper - Pierre Bayard et les "Dix petits nègres" / Anne Sylvain et Othmane Moumen...

Et si Agatha Christie s’était trompée ? Dans son livre "La Vérité sur 'Dix petits nègres'", en donnant la parole au véritable assassin, Pierre Bayard remet totalement en cause la solution délivrée par Agatha Christie au dénouement de son roman et explique ce qui s’est réellement passé… La chronique de Josef Schovanec : le paléontologue américain Jack Horner, le véritable auteur de Jurassic Park. Anne Sylvain et Othmane Moumen pour la pièce "The Elephant Man", librement inspiré de la vie de Joseph Merrick, à voir au Théâtre Le Public à Bruxelles jusqu'au 22 juin. Londres, 1884. Les parades « monstrueuses » de nains, femmes à barbes, hommes-troncs, sont monnaies courantes et divertissent le public de l’époque. Pour un homme de foire, Joseph Merrick n’est qu’une attraction, un monstre dont l’atroce laideur et les difformités amusent et effraient les curieux en recherche de sensations fortes. Il faut dire que Joseph Merrick est particulièrement repoussant. Une bonne pioche lucrative. Un jour, l’homme-éléphant croise la route du chirurgien Frederick Treves qui voit immédiatement en lui un cas médical exceptionnel : impitoyable mécanique d’une société qui fait profit de tout et broie pêle-mêle les déshérités, les pas conformes, les inutiles. Car dans l’Angleterre victorienne, la prospérité matérielle est la récompense naturelle de la conformité. Joseph Merrick n’y a pas sa place. Or, sous cette carapace de peau épaisse et difforme, il y a un Homme. Un homme qui sait lire et écrire. Dont l’absence totale d’amertume et de colère est une énigme. Un homme reconnaissant malgré les cruautés de la nature et la dureté des humains à son égard… Un homme si étrangement plein de bonté, de générosité, de sagesse. Alors qu’est-ce qu’un monstre ? Qui voyons-nous ? Qu’a-t-il en lui qui nous fascine ? Quelle place accordons-nous à la différence ? La chanson de Pompon : "Les Acadiens" de Michel Fugain (1975). Pierre Bayard, professeur de littérature française à l'université de Paris VIII et psychanalyste, auteur du livre "La Vérité sur 'Dix petits nègres'" (Les Éditions de Minuit). Aucun lecteur sensé ne peut croire en la solution invraisemblable proposée à la fin du célèbre roman policier « Dix petits nègres ». En donnant la parole au véritable assassin, ce livre explique ce qui s’est réellement passé et pourquoi Agatha Christie s’est trompée. Dans "Vous avez du courrier !" de Romain Detroy, une lettre du dramaturge Tennessee Williams envoyée à Joseph Breen, qui concerne le film "Un tramway nommé Désir" et datée du 29 octobre 1950... Présentation : Nicolas BUYTAERS

Émission Entrez sans frapper