Entrez sans frapper - Guillaume Musso - 30/05/2019

Dans "La vie secrète des écrivains", il nous emmène sur une île paradisiaque où un romancier vit reclus après avoir arrêté d'écrire... Guillaume Musso est notre invité en ce jour férié !



Les sorties musique avec Luc Lorfèvre :



- Aretha Franklin : "Amazing Grace"

- Slowthai : "Great About Britain"

- Flying Lotus : "Flamagra"

- Patti Smith et Soundwave Collective pour l 'album hommage à Antonin Artaud "The Peyote Dance"



Le roman de l'auteur franco-suisse Pascal Janovjak, "Le Zoo de Rome", chez Actes Sud.



Depuis 1911, Rome voit vivre en son cœur, au beau milieu de l'antique, dans la verdure et sur dix-sept hectares, un zoo extraordinaire. Figure principale de ce livre, ce lieu baroque saura attirer, au ?l des décennies, un monde de personnalités aussi diverses que Mussolini et sa lionne domestique, le pape, les actrices de Cinecittà ou Salman Rushdie...Mais l'auteur de ce roman ne se contente pas d'entraîner le lecteur dans la mémoire d'un lieu. Il en réinvente aussi le présent, en suivant les traces de Giovanna, directrice de la communication du zoo, et de Chahine, architecte algérien, l'un par l'autre attirés, l'un et l'autre fascinés par un tamanoir, ultime survivant de son espèce, objet des soins jaloux d'un vétérinaire sans scrupules et d'un gardien en ?n de carrière. Tous sont happés par une aventure où s'a?rontent en silence la corruption, la mémoire politique de l'Italie et la réalité économique d'un parc démesuré, qui survit loin des itinéraires touristiques.



"A Piece of Fake", des portraits d'escrocs de l'art et de l'art du faux avec Marie Charette.

Ce jeudi, le peintre belge Christian Silvain plagié par un artiste chinois Ye Yongqing et l'artiste américains Jeff Koons pour son plagiat d'une publicité de Naf-Naf...



Le romancier français Guillaume Musso pour son roman "La vie secrète des écrivains" (Calmann-Lévy).



« Tout le monde a trois vies : une vie privée, une vie publique et une vie secrète... »

Gabriel García Márquez



En 1999, après avoir publié trois romans devenus cultes, le célèbre écrivain Nathan Fawles annonce qu'il arrête d'écrire et se retire à Beaumont, une île sauvage et sublime au large des côtes de la Méditerranée. Automne 2018. Fawles n'a plus donné une seule interview depuis vingt ans. Alors que ses romans continuent de captiver les lecteurs, Mathilde Monney, une jeune journaliste suisse, débarque sur l'île, bien décidée à percer son secret. Le même jour, un corps de femme est découvert sur une plage et l'île est bouclée par les autorités. Commence alors entre Mathilde et Nathan un dangereux face à face, où se heurtent vérités occultées et mensonges assumés, où se frôlent l'amour et la peur...



Nouvelle diffusion de « La La Langue » de Joëlle Scoriels : l'hommage ému à son père architecte, et la passion mouillée de Xavier pour le jacuzzi...

Casting et équipe Animateur Nicolas BUYTAERS