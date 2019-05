Entrez sans frapper - Le Dernier Pharaon, une aventure inédite de Blake et Mortimer - 29/05/2019

Une relecture audacieuse des aventures de Blake & Mortimer d'Edgar P. Jacobs dans un Bruxelles apocalyptique, par une « dream team » : le dessinateur François Schuiten, Jaco Van Dormael, le réalisateur de Toto le héros, Le Huitième Jour ou Mr Nobody, Thomas Gunzig, auteur et chroniqueur et Laurent Durieux, affichiste adoubé par Spielberg et Coppola. Ils sont tous les 4 nos invités !



Les sorties ciné avec Juliette Goudot et Nicolas Buytaers :



- Rocketman, le biopic sur Elton John

- Sibyl

- Godzilla II : Roi des Monstres

- Le poirier sauvage

- 3 jours à Quiberon

- Venise n'est pas en Italie



L'H.É.R.O.Ï.N.E. de Juliette Goudot : Gena Rowlands, à l'occasion du documentaire "Gena Rowlands, actrice et muse par amour" de Sabine Carbon, diffusé sur Arte le 5 juin.



« Ce que j'aime dans le métier d'acteur, confie-t-elle, c'est que l'on n'est pas coincé dans sa propre vie : on peut en vivre cent autres. » Née en 1930 dans le Wisconsin, Gena Rowlands a grandi entre un père banquier, engagé en politique, et une mère artiste peintre. Fascinée par le jeu de Bette Davis, elle s'installe à New York au début des années 1950 pour suivre les cours de l'Académie américaine d'arts dramatiques. Elle y rencontre celui qui deviendra son époux en 1954 : John Cassavetes. Future icône du cinéma indépendant, il la dirigera dans huit films, de Shadows (1959) à Love Streams (1984), avant que deux de leurs trois enfants, Nick et Zoe, ne prennent la relève derrière la caméra. Oscar d'honneur pour l'ensemble de sa carrière en 2015, partenaire à l'écran de stars telles que Frank Sinatra, Rock Hudson, Kirk Douglas ou Peter Falk, Gena Rowlands a tourné dans une soixantaine de films et presque autant de fictions et de séries pour la télévision.

C'est par le prisme des trois décennies partagées avec le cinéaste John Cassavetes, disparu en 1989, que Sabine Carbon se penche sur la carrière de Gena Rowlands.Dans la villa californienne où, avec John, ils réunirent leur tribu de cinéma pour plusieurs tournages, la comédienne livre anecdotes et souvenirs. Entremêlant les témoignages de plusieurs proches du couple, parmi lesquels le scénariste Michael Ventura, le spécialiste de l'œuvre de Cassavetes Ray Carney, le photographe Greg Gorman ou le caméraman Michael Ferris, ce film rend hommage au talent et à l'éblouissante personnalité de l'une des plus grandes actrices américaines encore en vie.



François Schuiten, Jaco Van Dormael, Thomas Gunzig et Laurent Durieux pour la BD "Le Dernier Pharaon", une aventure inédite de Blake et Mortimer, d'après les personnages d'Edgar P. Jacobs (Dargaud).



« Par Horus, demeure ! » Le souvenir de la Grande Pyramide hante à nouveau Mortimer. Ses cauchemars commencent le jour où il étudie d'étranges radiations qui s'échappent du Palais de Justice de Bruxelles : un puissant champ magnétique provoque des aurores boréales, des pannes dans les circuits électroniques et d'épouvantables hallucinations chez ceux qui y sont exposés. La ville est aussitôt évacuée et enceinte d'un haut mur.

Pour venir à bout du rayonnement, l'armée a conçu un plan qui met en péril l'avenir du monde. Pour Blake et Mortimer, malgré leurs vieilles querelles, malgré leur âge, il va s'agir de repartir à l'aventure, vers une Bruxelles abandonnée pour tenter encore une fois de sauver le monde. Et s'apercevoir que la zone interdite n'est pas si abandonnée que cela.

Ce qu'ils trouveront là est en lien avec leur aventure passée, celle qui les avait menés au temps de leur jeunesse, vers les mystères de la Grande Pyramide.

Dans "Le Dernier Pharaon", les Belges François Schuiten, Jaco Van Dormael, Thomas Gunzig et Laurent Durieux ont voulu revisiter l'oeuvre d'Edgar P. Jacobs, où se mêlent leurs talents respectifs et le plus grand respect pour la série originelle. Un hors série fidèle, mais à la fois très personnel, qui prend ses sources au coeur même des aventures de Blake et Mortimer.

L'exposition "Scientifiction, Blake et Mortimer" aura lieu...

