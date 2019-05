Entrez sans frapper - Diane Brasseur / Simon Johannin / Folk on Film - 28/05/2019

Dans son nouveau roman « La partition », elle nous raconte l’histoire de Koula, une grecque au tempérament de feu qui découvre l’amour à 16 ans, quitte son pays natal pour la Suisse dans les années 20 et refera sa vie avec un homme de 30 ans son aîné… Elle est notre invitée ! "Les inconnus connus" d'Éric Russon. "Folk on Film", une programmation autour de la musique folklorique au cinéma, a lieu au Cinéma Nova à Bruxelles jusqu'au 16 juin. On en parle avec Guillaume Maupin, qui a mis en place toute cette programmation ainsi que Guillaume Veillet, ancien rédacteur en chef à Trad Magazine, qui vient donner une conférence musicale au Nova, sur ses recherches autour du patrimoine musical de France continentale mais aussi corse, wallon, québécois, acadien, martiniquais, guadeloupéens entre 1900 et 2009. Les sorties BD avec Xavier Vanbuggenhout La romancière française et scripte pour le cinéma Diane Brasseur pour son roman "La partition" (Allary Éditions). Un matin d’hiver 1977, Bruno K, professeur de littérature admiré par ses étudiants, se promène dans les rues de Genève. Alors qu’il devise silencieusement sur les jambes d’une jolie brune qui le précède, il s’écroule, mort. Quand ses deux frères Georgely et Alexakis apprennent la nouvelle, un espoir fou s’évanouit. Le soir même, ils auraient dû se retrouver au Victoria Hall à l’occasion d’un récital de violon d’Alexakis. Pour la première fois, la musique allait les réunir. L’auteur français Simon Johannin pour son roman (écrit avec sa femme Capucine) "Nino dans la nuit" (Allia). Le roman est finaliste du Prix Chapel 2019, le prix littéraire créé par la Chapelle Musicale Reine Elisabeth en 2016. Le prix sera remis le vendredi 14 juin à la Chapelle Musicale en soirée. « J’ai la tête, les yeux et la bouche qui crament, j’ai avalé des braises qui me font des trous partout. Des trous dans le sol quand j’avance, des trous dans les phrases que je veux dire à des gens qui ont des trous dans le visage quand je les regarde.” Dès les premières pages, le hurlement du sergent résonne pour longtemps¬ dans vos oreilles : “Tout le monde en rang, à l’ordinaire. Mâchez bien sinon vous allez nous cimenter les chiottes, et c’est pas moi qui irai les déboucher, compris ? » Le sergent ? Oui, le sergent, celui qui recrute les futurs légionnaires. Nino, dix-neuf ans, figure parmi les volontaires, groupe d’hommes venus des quatre coins du monde afin de recevoir, coûte que coûte, une solde, pour pouvoir s’en sortir. La Légion, c’est l’apprentissage d’un code d’honneur autant que celui d’une langue. Hélas, Nino ne passera pas l’épreuve puisqu’il échouera brillamment au test de dépistage. De retour, Nino enchaîne les petits boulots. Une vie de débrouille criblée par les flashs de fêtes étourdissantes, par les personnages qui surgissent et les histoires qu’ils racontent. Les années 90 avec Myriam Leroy : "Bye Bye Bye" des N’Sync. Présentation : Jérôme COLIN

Émission Entrez sans frapper