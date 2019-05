Entrez sans frapper - Les 80 ans de Batman - 27/05/2019

Le chevalier noir, le justicier masqué, le plus grand détective du monde, l'homme chauve-souris sont autant de surnoms de Batman, l'un des principaux super-héros de la maison d'édition DC Comics. Il fête cette année ses 80 ans et on en parle avec notre spécialiste cinéma Dick Tomasovic.



La « Planète Pop » de Nicolas Willems : la BBC lance un talk-show de comédie avec pour présentateur un Vladimir Poutine virtuel...



L'autrice belge Valérie Nimal pour son premier roman "Nous ne sommes pas de mauvaises filles" (Éditions Anne Carrière).



Alors que sa mère est à l'hôpital, Maud plonge dans son passé pour retracer - et retenir - le fil de cette existence qui s'échappe. Souvenir après souvenir se dessine le portrait sans concession d'une mère aimante, mais impitoyable pour ses filles ; d'une amante sentimentalement instable ; d'une exploratrice moderne, professeure d'archéologie, égyptologue et pilleuse de pyramides ; d'une femme cyclothymique qui lutte contre des crises de dépression.



L'objet Pop de Nicolas Herman : les cartes Pokémon.



Batman fête cette année ses 80 ans !



On en parle avec Dick Tomasovic, chargé de cours en histoire et esthétique du cinéma et des arts du spectacle à l'ULg et auteur du livre "Batman, une légende urbaine", qui sort dans la toute nouvelle collection "La Fabrique des Héros" aux Impressions Nouvelles.



Depuis sa création en 1939 par le dessinateur Bob Kane et le scénariste Bill Finger, Batman n'a cessé d'être requalifié jusqu'à multiplier tous les paradoxes identitaires : justicier violent refusant les armes létales, hors-la-loi collaborant avec la police, âme solitaire entourée de nombreux compagnons, super-héros surpuissant dépourvu de pouvoirs... Rarement un héros de bande dessinée aura avoué une telle plasticité et aura supporté, sans fléchir, les innombrables relectures kaléidoscopiques des multiples artistes chargés de lui faire vivre de nouvelles aventures. Ce héros ténébreux est une prodigieuse construction fantasmagorique, interrogeant la manière même dont la fiction construit ses idoles. Batman, en fin de compte, n'est peut-être qu'une légende urbaine.



Polar et littérature de genre avec Michel Dufranne : Ira Levin, "Un bonheur insoutenable", Nouveaux Millénaires/J'ai Lu.



Sous la gouvernance d'UniOrd, vous ne connaîtrez plus jamais la guerre, la faim, la pauvreté ou la solitude. De votre naissance jusqu'à votre soixante-deuxième anniversaire, date à laquelle il vous faudra faire de la place pour les nouvelles générations, vous ne manquerez de rien. En un mot, vous serez heureux. Uniformément heureux.

Mais Matou, lui, se pose des questions. Trop, peut-être. Un jour, les traitements hormonaux destinés à le maintenir dans l'ignorance béate ne suffisent plus...

