Entrez sans frapper - Les frères Dardenne - 24/05/2019

"Le jeune Ahmed", le 8ème film de Luc et Jean-Pierre Dardenne présenté en compétition à Cannes, raconte le destin d'Ahmed, 13 ans, pris entre les idéaux de pureté de son imam et les appels de la vie... Ils sont nos invités pour terminer la semaine !



L'objet Pop de Nicolas Herman : le pont de Brooklyn à New York, l'un des plus anciens ponts suspendus des États-Unis.



Roger Job et Gaëlle Henkens pour le livre de photos "Soleil Noir : Camargue, le peuple du taureau" (Le Chêne).



Quatre années durant, les photographes Roger Job et Gaëlle Henkens se sont immergés dans le quotidien de plusieurs éleveurs de chevaux et de taureaux en Camargue. Ces familles de manadiers leur ont transmis leur passion, leurs craintes et espoirs.

Dans ce livre, ils nous invitent à découvrir une culture unique au plus près des poètes provençaux, des gardians et des Arlésiennes. Au rythme des saisons ils portent un regard respectueux et poétique sur une tradition vivante, qui n'a rien d'un folklore.



"À la recherche du lien perdu" de Romain Detroy avec un focus sur le projet "Iceberg Songs" de l'UNESCO.



Les frères Dardenne pour leur nouveau film "Le jeune Ahmed", sorti ce mercredi. Le film est en lice pour la Palme d'Or du Festival de Cannes.



En Belgique, aujourd'hui, le destin du jeune Ahmed, 13 ans, pris entre les idéaux de pureté de son imam et les appels de la vie.



« Sa vie par procuration », une chronique signée Myriam Leroy, où elle nous passe en revue sa semaine culturelle.

Casting et équipe Animateur Jérôme COLIN