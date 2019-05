Entrez sans frapper - Spéciale sur la littérature érotique - 23/05/2019

Une promenade au cœur des œuvres d'hommes et de femmes de lettres (Rabelais, Sade, Diderot, Apollinaire, Colette, Simone de Beauvoir, Françoise Sagan, Virginie Despentes, ...) qui ont osé écrire et dire le désir, le plaisir et la ferveur amoureuses. On en parle avec notre spécialiste Claudine Brécourt-Villars, auteur du livre "Éros. Anthologie de littérature érotique".



La chanson de Pompon : The Rolling Stones : "Sweet Black Angel".



Le dessinateur et scénariste de bande dessinée français Jean-Pierre Gibrat pour son art-book "L'Hiver en été" (Daniel Maghen).



« L'Hiver en été » est l'artbook consacré au travail de Jean-Pierre Gibratde ces vingt dernières années, en particulier les séries Le Sursis, Le Vol du corbeau et Mattéo.



Fait rare chez les auteurs de bande dessinée, Jean-Pierre Gibratpartage son temps entre ses séries et les illustrations qu'elles lui inspirent. On peut "lire" ses images dans la continuité de ses albums, que l'on retrouve ses héroïnes en plein exode, parmi les réfugiés fuyant Paris ou sur le quai d'une gare, regagnant la capitale après la défaite allemande. Tout au long du livre, dans un long entretien mené par Rebecca Manzoni, Gibrat se dévoile et nous fait partager avec humour et sincérité son goût de l'Histoire, de la représentation féminine, ses influences en dessin, en littérature, en cinéma, et son parcours original, depuis les premières caricatures à la façon des Grandes Gueules jusqu'à ses derniers albums, en passant par l'incroyable richesse des années Pilote.



Les sorties musique avec Xavier Vanbuggenhout :



- « Atlanta Millionaires Club » de Faye Webster

- Joan As Police Woman pour « Joanthology »

- « We Get By » de Mavis Staples

- « California Son » de Morrissey



Claudine Brécourt-Villars, spécialiste de la littérature et des idées de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle, pour son livre "Éros. Anthologie de littérature érotique" (La Table Ronde).



Trêve de minauderie et de mots couverts! Davantage qu'un simple tour d'horizon des textes célèbres de la littérature érotique, cette anthologie est une promenade au cœur des œuvres d'hommes et de femmes de lettres qui ont osé écrire et dire le désir, le plaisir et la ferveur amoureuse. Rabelais, Sade, Laclos, Diderot, Restif de La Bretonne, Pierre Louÿs, Apollinaire, mais aussi Colette, Simone de Beauvoir, Françoise Sagan, Renée Dunan, Virginie Despentes... Réunis par période historique, de la Renaissance à la fin du dernier millénaire, les poèmes, extraits de romans ou de correspondances intimes choisis par Claudine Brécourt-Villars dressent une histoire des mentalités et témoignent de l'évolution des mœurs et des censures, nous rappelant que l'érotisme est un exercice de style et l'expression de la subversion.



Le "Boing Boum Tchak" de Sébastien Ministru : "Cherry", le premier roman de Nico Walker (Les Arènes/Equinox).



Il a tout de suite aimé Emily. Jamais il n'a ressenti cela avec une autre. Quand il croit l'avoir perdue, il s'engage dans l'armée. En Irak, il découvre la guerre absurde, un jeu vidéo qu'il faut oublier à coup d'anesthésiants et de You porn, gavé de testostérone. Il connait le chagrin de la guerre, qui dure bien après le retour. Emily l'a attendu et la vague d'opioïde qui balaie le Midwest les emporte. Il leur faut de l'argent, toujours plus d'argent. Il devient braqueur de banque.

