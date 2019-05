Entrez sans frapper - Dany Laferrière - 21/05/2019

Dans son nouveau livre, « Vers d'autres rives », il raconte et dessine (à la main) son itinéraire d'écrivain en mouvement, de Port-au-Prince à Montréal, en passant par New-York et Miami... Il est notre invité ce mardi !



"Y'a pas que le culte !" d'Éric Russon : les bandes bleues d'Obélix.



L'autrice et scénariste française Chantal Pelletier pour son roman "Nos derniers festins" (Gallimard Série Noire).



Juin 2044. La prohibition alimentaire règne dans l'Hexagone, mafias du camembert et trafics de foie gras prospèrent, les partisans intégristes de régimes ennemis s'affrontent dans de violentes manifestations. Pour festoyer, on s'approvisionne au marché noir, on participe aux agapes de sociétés secrètes, on compte ses points sur son permis de table. Débarquant dans une Provence caniculaire, un contrôleur alimentaire, intimidé par sa cheffe goinfre et décomplexée, tente d'élucider le meurtre d'un jeune cuisinier dans un restaurant clandestin. Parallèlement, une ex-militaire au passé douloureux se bat pour sauvegarder son restaurant gastronomique et se réconcilier avec sa fille, dont la ferme est elle aussi en danger, comme toute la région. Tous liés au cuisinier assassiné, ils prennent ensemble la mesure de la menace...



Les sorties DVD de Xavier Vanbuggenhout :



- "The Intruder" de Roger Corman

- "Boy Erased" de Joel Edgerton



L'intellectuel, écrivain, et scénariste haïtien, résidant à Montréal, Dany Laferrière, Prix Médicis 2009 pour « L'énigme du retour », membre de l'Académie française depuis 2015, pour son livre "Vers d'autres rives" (L'Aube).



« J'ai toujours cru que la différence première était entre les nomades et les sédentaires. Je dis nomade sans voir uniquement le corps. L'esprit, le cœur, peut l'être. J'englobe aussi les idées, les formes, les couleurs, les sensations, les sentiments comme les émotions. Quel tourbillon ! La toupie de mon enfance. Quelle joie d'aller vers d'autres rives, même douloureuses.

J'ai toujours rêvé d'une biographie qui exclurait les dates et les lieux pour ne tenir compte que des émotions ou des sensations, mêmes fugaces. La première fois que j'ai vu une libellule. La fois que je suis entré dans la mer en ignorant qu'il fallait savoir nager. La fois que j'ai assisté à l'exécution d'un prisonnier politique près du cimetière de Port-au-Prince. Le dernier regard de ma mère me voyant partir en exil. Ma première promenade dans la cour de l'Académie. Et toutes les fois que j'ai regardé dans un ciel étoilé en espérant trouver la Niña Estrellita. »



Les années 90 avec Myriam Leroy : "Pierpoljak" de Pierpoljak.

