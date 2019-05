Entrez sans frapper - Abdellah Taïa, « La vie lente » - 20/05/2019

"Un roman de rupture." La "Planète Pop" de Nicolas Willems. Zenel Laci et Denis Laujol pour le spectacle « Fritland », à voir au Théâtre de Poche à Bruxelles jusqu'au 20 juin. La chronique de Josef Schovanec. Abdellah Taïa pour son roman « La vie lente » (Seuil) : « Dans la France d'après les attentats de 2015, Mounir, parisien homosexuel de 40 ans d'origine marocaine, vit dans une situation précaire. Il vient d'emménager dans un appartement rue de Turenne. Madame Marty, une vieille dame de 80 ans, survit difficilement au-dessus de chez lui dans un minuscule studio. L'amitié entre ces deux exclus de la République s'intensifie jusqu'au jour où elle vire au cauchemar. Les affrontements et les déchirements s'enchaînent. Excédée, madame Marty appelle la police pour arrêter Mounir. Antoine, le commissaire qui interroge le jeune homme, le soupçonne de liens avec les djihadistes. Mais Antoine existe-t-il vraiment? Où passe la frontière entre le vrai et l'imaginaire ? » Polar et littérature de genre avec Michel Dufranne : Franck Bouysse « Né d'aucune femme » (Ed. La Manufacture des Livres) Présentation : Jérôme COLIN

Émission Entrez sans frapper