Entrez sans frapper - Abdellah Taïa - 20/05/2019

L'écrivain et cinéaste marocain Abdellah Taïa est notre invité pour « La vie lente », un roman sur le Paris post-attentats de 2015...



La "Planète Pop" de Nicolas Willems : les émissions de télé-réalité britanniques qui jouent de plus en plus sur la nudité... Racolage pour certains ? Manière de faire accepter les imperfections de nos corps pour d'autres ?



Zenel Laci et Denis Laujol pour le spectacle « Fritland », à voir au Théâtre de Poche à Bruxelles jusqu'au 20 juin.



L'histoire de Zenel est intime, précieuse. Zenel n'est pas un acteur, monter sur les planches sera un défi pour lui et pour nous. Sa fragilité interrogera notre regard de spectateur: sommes-nous au théâtre pour juger, ou pour faire, nous aussi, un pas vers l'autre ?

Et puis comme ce poète n'est jamais aussi à l'aise que derrière son comptoir, nous ferons revivre Fritland, au Poche, comme une belle utopie, un pays où nous pourrions déguster des frites cuisinées par cet enfant d'immigré, qui raconte sa vie comme personne.



La chronique de Josef Schovanec : le film hongkongais « Projet Gutenberg ».



L'écrivain et cinéaste marocain Abdellah Taïa pour son roman « La vie lente » (Seuil).



« Dans la France d'après les attentats de 2015, Mounir, parisien homosexuel de 40 ans d'origine marocaine, vit dans une situation précaire. Il vient d'emménager dans un appartement rue de Turenne. Madame Marty, une vieille dame de 80 ans, survit difficilement au-dessus de chez lui dans un minuscule studio. L'amitié entre ces deux exclus de la République s'intensifie jusqu'au jour où elle vire au cauchemar. Les affrontements et les déchirements s'enchaînent. Excédée, madame Marty appelle la police pour arrêter Mounir. Antoine, le commissaire qui interroge le jeune homme, le soupçonne de liens avec les djihadistes. Mais Antoine existe-t-il vraiment? Où passe la frontière entre le vrai et l'imaginaire? »



Polar et littérature de genre avec Michel Dufranne : Franck Bouysse « Né d'aucune femme » (Ed. La Manufacture des Livres)



Mon père, on va bientôt vous demander de bénir le corps d'une femme à l'asile.

- Et alors, qu'y-a-t-il d'extraordinaire à cela ? demandai-je.

- Sous sa robe, c'est là que je les ai cachés.

- De quoi parlez-vous ?

- Les cahiers... Ceux de Rose."

Ainsi sortent de l'ombre les cahiers de Rose, ceux dans lesquels elle a raconté son histoire, cherchant à briser le secret dont on voulait couvrir son destin.



Il sera aussi question de "SOS Terre et Mer", une anthologie de l'imaginaire humanitaire en faveur des réfugiés et autres exilés de la terre. 33 personnes, auteurs, illustrateurs et éditeurs, se sont réunies pour participer bénévolement à ce geste de solidaritéinitiative littéraire en faveur des réfugiés...

