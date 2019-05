Entrez sans frapper - Isabelle Autissier / Frédéric Granier - 17/05/2019

« Vous avez du courrier ! » de Romain Detroy : une lettre de Victor Hugo envoyée au Capitaine Butler le 25 novembre 1861. Le journaliste français Frédéric Granier, spécialiste de l'histoire du rock et de la pop, collectionneur de vinyles et chef de service a` Geo, pour son livre "Blur vs Oasis : 14 août 1995, le match de la Britpop" (Le Castor Astral - Collection "A Day in the life"). La chanson de Pompon : "Je suis tout seul" de Jacques Jossart. La navigatrice française Isabelle Autissier, première femme à avoir accompli un tour du monde à la voile en solitaire en 1991, présidente de la fondation WWF France, pour son roman "Oublier Klara" (Stock). « Sa vie par procuration », une chronique signée Myriam Leroy, où elle nous passe en revue sa semaine culturelle.

