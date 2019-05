Entrez sans frapper - Isabelle Autissier - 17/05/2019

La première femme à avoir accompli un tour du monde à la voile en solitaire en 1991, présidente de la fondation WWF France est notre invitée pour "Oublier Klara", son nouveau roman qui suit le destin de 3 personnages, 3 générations, la grand-mère, le fils et le petit-fils au cœur de la Sibérie, dans la ville déglinguée de Mourmansk, au Nord du cercle polaire...



« Vous avez du courrier ! » de Romain Detroy : une lettre de Victor Hugo envoyée au Capitaine Butler le 25 novembre 1861.



Le journaliste français Frédéric Garnier, spécialiste de l'histoire du rock et de la pop, collectionneur de vinyles et chef de service a` Geo, pour son livre "Blur vs Oasis : 14 août 1995, le match de la Britpop" (Le Castor Astral - Collection "A Day in the life").



À gauche, Damon Albarn, leader de Blur. À droite, les frères Gallagher, du groupe Oasis. Hasard ou pas du calendrier, Country House et Roll With It, leurs singles respectifs, sortent le même jour dans les bacs à l'été 1995.

Qui sera numéro un des ventes ? Comme à la grande époque des Beatles et des Rolling Stones, la presse musicale et les médias grand public se passionnent pour cette rivalité qui n'est pas qu'une simple affaire de rock'n'roll. La querelle d'égos est aussi une lutte de classes. Mais derrière cette bataille des charts, c'est toute l'industrie musicale britannique qui reprend des couleurs après des années de marasme et de domination du grunge et du rock américain.

Qu'ils le veuillent ou non, Blur et Oasis deviendront les ambassadeurs d'une mouvance que l'Histoire retiendra sous le nom de « Britpop », marquée par des disques emblématiques, des déclarations fracassantes et des excès en tous genres, avant que l'année 1997 ne voie le rideau se baisser brutalement.



La chanson de Pompon : "Je suis tout seul" de Jacques Jossart.



La navigatrice française Isabelle Autissier, première femme à avoir accompli un tour du monde à la voile en solitaire en 1991, présidente de la fondation WWF France, pour son roman "Oublier Klara" (Stock).



Mourmansk, au Nord du cercle polaire. Sur son lit d'hôpital, Rubin se sait condamné. Seule une énigme le maintient en vie : alors qu'il n'était qu'un enfant, Klara, sa mère, chercheuse scientifique à l'époque de Staline, a été arrêtée sous ses yeux. Qu'est-elle devenue ? L'absence de Klara, la blessure ressentie enfant ont fait de lui un homme rude. Avec lui-même. Avec son fils Iouri. Le père devient patron de chalutier, mutique. Le fils aura les oiseaux pour compagnon et la fuite pour horizon. Iouri s'exile en Amérique, tournant la page d'une enfance meurtrie.

Mais à l'appel de son père, Iouri, désormais adulte, répond présent : ne pas oublier Klara ! Lutter contre l'Histoire, lutter contre un silence. Quel est le secret de Klara ? Peut-on conjurer le passé ?



« Sa vie par procuration », une chronique signée Myriam Leroy, où elle nous passe en revue sa semaine culturelle.

Casting et équipe Animateur Jérôme COLIN