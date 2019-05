Entrez sans frapper - Benoît Poelvoorde / Philippe Dupuy - 16/05/2019

Les sorties musique de Xavier Vanbuggenhout : - Ezra Collective : « You Can't Steal My Joy » - Interpol pour son EP « A Fine Mess » - The National et « I Am Easy to Find » - L'album de duos « Christophe Etc. » Le dessinateur et scénariste français de bande dessinée Philippe Dupuy pour sa BD "Une histoire de l'art opus 2 : Peindre" (Dupuis - Aire Libre). Le "Boing Boum Tchak" de Sébastien Ministru : "White" de Bret Easton Ellis (Robert Laffont). Benoît Poelvoorde pour le film "Venise n'est pas en Italie" d'Ivan Calbérac, qui sort le 29 mai. "La La Langue" de Joëlle Scoriels.

Émission Entrez sans frapper