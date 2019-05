Entrez sans frapper - Sophie Lemp / Kate Tempest / Les sortie ciné - 15/05/2019

Les sortie ciné avec Juliette Goudot et Louis Danvers. L'H.É.R.O.Ï.N.E. de Juliette Goudot : Alexandria Ocasio-Cortez, plus jeune élue au Congrès américain et espoir du parti Démocrate, à l'occasion du documentaire consacré à sa campagne, "Knock Down The House" sur Netflix. La romancière française et auteure de fictions radiophoniques pour France Culture Sophie Lemp pour son roman "Les miroirs de Suzanne" (Allary Éditions). La poétesse, dramaturge et rappeuse anglaise Kate Tempest pour son nouvel album "The Books of Traps and Lessons", qui sortira le 14 juin. Mais aussi la parution en poche de son premier roman « Laisser la ville tomber » (Rivages poche) et d'un texte de théâtre « Fracassés » (L'Arche) en 2018. "Paroles, Paroles" de Sébastien Ministru : « Nous les amoureux » de Jean-Claude Pascal, chanson qui représenta le Luxembourg au Concours Eurovision de la chanson en 1961 et qui le remporta.

Émission Entrez sans frapper