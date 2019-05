Entrez sans frapper - Sophie Lemp et Kate Tempest - 15/05/2019

La poétesse et rappeuse anglaise Kate Tempest pour son nouvel album "The Books of Traps and Lessons" et Sophie Lemp pour "Les miroirs de Suzanne", un roman sur la mémoire, l'adolescence et sur ce que deviennent nos premières amours...



Les sortie ciné avec Juliette Goudot et Louis Danvers :



- Douleur & Gloire de Pedro Almodóvar

- Séduis-moi si tu peux !

- Sunset

- J'veux du soleil !



L'H.É.R.O.Ï.N.E. de Juliette Goudot : Alexandria Ocasio-Cortez, plus jeune élue au Congrès américain et espoir du parti Démocrate, à l'occasion du documentaire consacré à sa campagne, "Knock Down The House" sur Netflix.



La romancière française et auteure de fictions radiophoniques pour France Culture Sophie Lemp pour son roman "Les miroirs de Suzanne" (Allary Éditions).



Un roman sur la mémoire, l'adolescence et sur ce que deviennent nos premières amours.

Suzanne a quarante ans, une vie tranquille, un mari et deux enfants. Un matin, son appartement est cambriolé. Ses cahiers, journal de son adolescence, ont disparu. Des cahiers qui racontent Antoine, l'écrivain qui avait trois fois son âge, qui racontent cet amour incandescent, la douleur du passage à l'âge adulte.



Martin est livreur, il pédale pour épuiser ses pensées. Un soir, il trouve les cahiers au fond d'une poubelle et dévore ces mots qui le transpercent. Qui le ramèneront à la vie.



La poétesse, dramaturge et rappeuse anglaise Kate Tempest pour son nouvel album "The Books of Traps and Lessons", qui sortira le 14 juin. Mais aussi la parution en poche de son premier roman « Laisser la ville tomber » (Rivages poche) et d'un texte de théâtre « Fracassés » (L'Arche) en 2018.



"Paroles, Paroles" de Sébastien Ministru : « Nous les amoureux » de Jean-Claude Pascal, chanson qui représenta le Luxembourg au Concours Eurovision de la chanson en 1961 et qui le remporta.

