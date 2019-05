Entrez sans frapper - Jean-Christophe Rufin / L'expérience de réalité virtuelle « Sphères » -...

"Les inconnus connus" d'Éric Russon : le doubleur qui se fait doubler. Du 26 avril au 19 mai, BOZAR accueille l'expérience de réalité virtuelle « Sphères » de Darren Aronofsky, primée au dernier Festival de Venise, avec les voix de Jane Birkin et Léa Seydoux pour la VF et de Patti Smith et Jessica Chastain pour la VO. On en parle avec Juliette Duret, à la tête du département cinéma du Bozar (pour le volet BOZAR/réalité virtuelle/Sphères) et Marine Haverland, responsable de tout ce qui touche à la réalité virtuelle à Screen Brussels. Les sorties BD avec Xavier Vanbuggenhout : - « True Stories » de Derf Backderf (Éditions çà et là) - « Open Bar - 1re tournée » de Fabcaro (Delcourt) - « Mamma Mia ! Tome 1 : La famille à dames » de Obion et Lewis Trondheim (Dupuis) Le médecin, écrivain et diplomate français Jean-Christophe Rufin pour son roman "Les sept mariages d'Edgar et Ludmilla" (Gallimard). Les années 90 avec Myriam Leroy : "Il y a trop de gens qui t'aiment" d'Hélène Ségara.

Émission Entrez sans frapper