Entrez sans frapper - Jean-Christophe Rufin - 14/05/2019

Il est notre invité pour "Les sept mariages d'Edgar et Ludmilla", un roman qui s'interroge sur l'amour, le mariage, le couple et les nouvelles façons de le faire vivre....



"Les inconnus connus" d'Éric Russon : le doubleur qui se fait doubler.



Du 26 avril au 19 mai, BOZAR accueille l'expérience de réalité virtuelle « Sphères » de Darren Aronofsky, primée au dernier Festival de Venise, avec les voix de Jane Birkin et Léa Seydoux pour la VF et de Patti Smith et Jessica Chastain pour la VO.



L'espace n'est pas silencieux. Il est rempli de sons. Depuis des milliers d'années, nous regardons les étoiles pour trouver notre place dans l'univers, mais pour la première fois, nous allons écouter sa musique. « Sphères » est un voyage en trois chapitres à la découverte des chants secrets du cosmos, une expérience céleste où nous devenons le cosmos grâce à un périple intersidéral interactif, le seul moyen de nous faire réellement ressentir une plongée à l'intérieur d'un trou noir ou un voyage dans le temps. Partons vers ces contrées où les lois de l'espace et du temps ne sont plus et que nous avons réappris à voir et à entendre depuis la découverte révolutionnaire des ondes gravitationnelles.



On en parle avec Juliette Duret, à la tête du département cinéma du Bozar (pour le volet BOZAR/réalité virtuelle/Sphères) et Marine Haverland, responsable de tout ce qui touche à la réalité virtuelle à Screen Brussels.



Les sorties BD avec Xavier Vanbuggenhout :



- « True Stories » de Derf Backderf (Éditions çà et là)

- « Open Bar - 1re tournée » de Fabcaro (Delcourt)

- « Mamma Mia ! Tome 1 : La famille à dames » de Obion et Lewis Trondheim (Dupuis)



Le médecin, écrivain et diplomate français Jean-Christophe Rufin pour son roman "Les sept mariages d'Edgar et Ludmilla" (Gallimard).



« Sept fois ils se sont dit oui. Dans des consulats obscurs, des mairies de quartier, des grandes cathédrales ou des chapelles du bout du monde. Tantôt pieds nus, tantôt en grand équipage. Il leur est même arrivé d'oublier les alliances. Sept fois, ils se sont engagés. Et six fois, l'éloignement, la séparation, le divorce...

Edgar et Ludmilla... Le mariage sans fin d'un aventurier charmeur, un brin escroc, et d'une exilée un peu "perchée", devenue une sublime cantatrice acclamée sur toutes les scènes d'opéra du monde. Pour eux, c'était en somme : "ni avec toi, ni sans toi". À cause de cette impossibilité, ils ont inventé une autre manière de s'aimer.

Pour tenter de percer leur mystère, je les ai suivis partout, de Russie jusqu'en Amérique, du Maroc à l'Afrique du Sud. J'ai consulté les archives et reconstitué les étapes de leur vie pendant un demi-siècle palpitant, de l'après-guerre jusqu'aux années 2000. Surtout, je suis le seul à avoir recueilli leurs confidences, au point de savoir à peu près tout sur eux.

Parfois, je me demande même s'ils existeraient sans moi. »



Les années 90 avec Myriam Leroy : "Il y a trop de gens qui t'aiment" d'Hélène Ségara.

