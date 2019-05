Entrez sans frapper - Spéciale Richard Brautigan / Bruce Dickinson - 13/05/2019

L'objet Pop de Nicolas Herman : la bouteille de Ketchup Heinz. Bruce Dickinson, l'icône d'Iron Maiden, pour son autobiographie chez Talent Éditions. Une rencontre signée par Gorian Delpâture. La chronique de Josef Schovanec : Rantanplan et Averell Dalton, les véritables héros des BD de Lucky Luke. Spéciale Richard Brautigan, à l'occasion de la réédition de ses livres aux Éditions Christian Bourgois. On en parle avec Marc Chénetier, Membre honoraire de l'Institut Universitaire de France et traducteur de Brautigan. La chronique de Gorian Delpâture : « Entrer dans l'arène en même temps que l'orage » de Danny Denton (Éditions Buchet Chastel).

Émission Entrez sans frapper