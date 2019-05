Entrez sans frapper - Spéciale Richard Brautigan - 13/05/2019

« Nous avons tous une place dans l'histoire. La mienne, c'est les nuages. » C'est un extrait de « La Pêche à la truite en Amérique », best-seller de l'écrivain et poète américain Richard Brautigan, icône de la contre-culture et du mouvement hippie, surnommé le « dernier des Beats ». On en parle avec l'un de ses traducteurs (en français), Marc Chénetier.



L'objet Pop de Nicolas Herman : la bouteille de Ketchup Heinz.



Bruce Dickinson, l'icône d'Iron Maiden, pour son autobiographie chez Talent Éditions. Une rencontre signée par Gorian Delpâture.



Bruce Dickinson est l'un des chanteurs et compositeurs les plus emblématiques du heavy metal, mais il a aussi beaucoup d'autres cordes à son arc : commandant de bord, entrepreneur, brasseur de bière, romancier, présentateur radio, scénariste et escrimeur de niveau international. Qui peut en dire autant ?



La chronique de Josef Schovanec : Rantanplan et Averell Dalton, les véritables héros des BD de Lucky Luke.



Spéciale Richard Brautigan, à l'occasion de la réédition de ses livres aux Éditions Christian Bourgois.



On en parle avec Marc Chénetier, Membre honoraire de l'Institut Universitaire de France et traducteur de Brautigan.



Né en 1935 dans l'état de Washington, Richard Brautigan, poète, nouvelliste et romancier, est l'un des pionniers de la Beat Generation. Installé à San Francisco dès 1956, il est l'auteur de onze romans, de dix recueils de poésie, d'un recueil de nouvelles et de deux scénarios. Un privé à Babylone sera le premier livre de Brautigan à parvenir en France, et c'est La Pêche à la truite qui, en 1976, séduira particulièrement la génération Woodstock, faisant de son auteur une icône de la contre-culture et du mouvement hippie. Ses écrits se plaisent à détourner divers symboles et piliers de la culture américaine, du western au roman érotique en passant par le mythe d'une Amérique conquérante (dans Un Général sudiste de Big-Sur). En 1976, il effectue un voyage au Japon qui éveille son goût pour les haïkus et les paysages d'Hokusai. A son retour aux Etats-Unis, il se retire dans un ranch du Montana avant de se suicider en 1984 en Californie. Sa dernière œuvre, Cahier d'un retour de Troie, paraît dix ans après sa mort.



La chronique de Gorian Delpâture : « Entrer dans l'arène en même temps que l'orage » de Danny Denton (Éditions Buchet Chastel).



Alors que l'Irlande est battue par une pluie incessante depuis des années et partiellement enfouie sous les eaux, la société tout entière est plongée dans le chaos. La vie quotidienne mêle vestiges d'une ère de technologies ultra-avancées et modes de survie primitifs.



Dublin sous les eaux, survolée par des drones, est en proie aux gangs. À la tête du plus puissant d'entre eux, le Roi Vif. Lui et sa clique contrôlent un juteux marché de produits illicites. Ils tiennent la population sous surveillance et répriment d'une main de fer le moindre écart. Le gosse en jaune, un tout jeune moins que rien épris de vie et de justice, ancien coursier du roi désormais en disgrâce, parviendra-t-il à bousculer l'ordre établi ?

