Entrez sans frapper - Spéciale Robinson Crusoé / Fabienne Blanchut - 10/05/2019

La chanson de Pompon : "Brothers in Arms" de Dire Straits. Fabienne Blanchut et son premier roman jeunesse « 1749 Miles » (De Plaines en Vallées), première lauréate du Prix Première Victor du Livre Jeunesse. "Y'a pas que le culte !" d'Éric Russon : Monsieur Myrtille. Le 25 avril dernier, on célébrait les 300 ans de la première publication du roman d'aventures anglais "Robinson Crusoé" de Daniel Defoe (25 avril 1719). On en parle avec Baudouin Millet, Maître de Conférences en Études Anglophones à l'Université Lumière Lyon 2, qui a dirigé cette édition. « Sa vie par procuration », une chronique signée Myriam Leroy, où elle nous passe en revue sa semaine culturelle.

Émission Entrez sans frapper