Entrez sans frapper - Spéciale Robinson Crusoé - 10/05/2019

Le roman d'aventures de l'écrivain anglais Daniel Defoe, publié il y a 300 ans le 25 avril 1719, entre dans La Pléiade ! L'occasion de revenir sur ce grand classique de la littérature, dont l'histoire s'inspire très librement de la vie du marin écossais Alexandre Selkirk, qui passa 28 ans sur une île déserte et fit la connaissance d'un « sauvage » qu'il nomma Vendredi. Les deux compagnons vécurent ensemble pendant plusieurs années avant de pouvoir quitter l'île... Quand Daniel Defoe publia son roman à Londres en 1719, il le fit sous couvert de l'anonymat, refusant la paternité de ce livre censé être écrit par Robinson Crusoé lui-même. Ce n'est qu'en 1781 que le nom de Daniel Defoe apparaît... On en parle avec notre spécialiste Baudouin Millet.



On en parle avec Baudouin Millet, Maître de Conférences en Études Anglophones à l'Université Lumière Lyon 2, qui a dirigé cette édition.



Si l'on s'en était tenu à la volonté de Defoe, son nom n'aurait jamais été associé à celui de Robinson Crusoé. Les historiens de l'Angleterre seraient sans doute les seuls à le connaître aujourd'hui, en tant qu'espion, ou en tant qu'homme de plume à l'activité presque exclusivement politique. En effet, lorsque paraît à Londres, en 1719, la première partie de Robinson Crusoé, le récit des aventures de ce marin qui a passé vingt-huit ans sur une île déserte (ou presque) est censé avoir été « écrit par lui-même ». Le succès immédiat et considérable du livre ne change rien à l'affaire : Defoe n'en revendique pas la paternité. Le nom véritable de l'auteur, connu de quelques rares contemporains, demeurera tu plusieurs décennies encore après sa mort. Et c'est une chose singulière que «l'un des premiers maîtres du roman», selon Virginia Woolf, ait soigneusement évité de passer pour romancier.

De Robinson Crusoé on ne connaît le plus souvent que la première partie, celle de l'épisode insulaire. La survie du héros y est décrite avec un réalisme d'une puissance inédite jusqu'alors - et inaltérable. C'est qu'il importe pour Defoe que son récit soit de la plus grande véracité possible. La présente édition reproduit également la seconde partie du roman, écrite dans la foulée. Les aventures picaresques s'y multiplient, conduisant le héros jusqu'en Chine et en Russie. À mesure que l'histoire avance, la voix du narrateur semble se dissocier peu à peu de celle de Robinson, qui, progressivement, tend à se rapprocher de la figure de Don Quichotte. La portée édifiante du récit, revendiquée par l'auteur, s'estompe au profit de la pure joie romanesque.



