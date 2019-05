Entrez sans frapper - Spéciale Marlon Brando / Le Kunstenfestivaldesarts 2019 - 09/05/2019

Les sorties musique avec Xavier Vanbuggenhout : - Mac DeMarco : « Here comes the cowboy » - Jamila Woods : « Legacy ! Legacy ! » - JJ Cale : « Stay Around » - « Coltrane '58: The Prestige Recordings » Le Kunstenfestivaldesarts 2019, le festival de création contemporaine (théâtre, danse, performance, cinéma et arts visuels), a lieu du 10 mai au 1er juin dans différents lieux à Bruxelles. On en parle avec Daniel Blanga Gubbay, directeur artistique et la directrice Sophie Alexandre. Le "Boing Boum Tchak" de Sébastien Ministru : "Fauchés - Vivre et mourir pauvre" de Darren McGarvey chez Autrement, Prix Orwell 2018. Le 1er juillet, on célèbrera les 15 ans de la mort de Marlon Brando. On en parle avec avec Arthur Cerf, journaliste pour les magazines Sofilm et Society et auteur du livre "Marlon Brando : les stars durent dix ans" (Capricci Stories). « La La Langue » de Joëlle Scoriels : une chronique bruyante, à base de tohu-bohu, charivari, brouhahaha et je résous l'énigme séculaire du ramdam...

