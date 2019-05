Entrez sans frapper - Spéciale Marlon Brando - 09/05/2019

Véritable sex-symbol, classé par l'American Film Institute « quatrième acteur de légende du cinéma américain », on se souvient de son inoubliable interprétation de Stanley Kowalski dans « Un Tramway nommé désir » d'Elia Kazan. Mais aussi de ses rôles dans Sur les quais, Le Parrain, Apocalypse Now ou encore Le Dernier Tango à Paris... et de son engagement dans le combat pour les droits civiques aux États-Unis, aux côtés des Amérindiens et des Afro-Américains. Le 1er juillet, cela fera 15 ans qu'il nous quittait. On en parle avec le journaliste français Arthur Cerf.



Les sorties musique avec Xavier Vanbuggenhout :



- Mac DeMarco : « Here comes the cowboy »

- Jamila Woods : « Legacy ! Legacy ! »

- JJ Cale : « Stay Around »

- « Coltrane '58: The Prestige Recordings »



Le Kunstenfestivaldesarts 2019, le festival de création contemporaine (théâtre, danse, performance, cinéma et arts visuels), a lieu du 10 mai au 1er juin dans différents lieux à Bruxelles.



On en parle avec Daniel Blanga Gubbay, directeur artistique et la directrice Sophie Alexandre.



Le "Boing Boum Tchak" de Sébastien Ministru : "Fauchés - Vivre et mourir pauvre" de Darren McGarvey chez Autrement, Prix Orwell 2018.



Grandir dans la pauvreté, c'est grandir sur la défensive. Né dans les quartiers pauvres de Glasgow, Darren McGarvey raconte de l'intérieur ce qu'est la vie dans la misère, comment elle ronge, détruit et étouffe sous une chape de stress permanent. Au cœur des foyers, à l'école, dans la rue, en prison, partout, la pauvreté rend malade, violent, alcoolique, accro, toxico, et il est primordial de le savoir pour comprendre la complexité du fléau. Être pauvre n'est pas le sort des paresseux ou des mauvais gestionnaires, c'est un engrenage dont il est très difficile de sortir. Mais c'est possible.



Unique en son genre, phénomène au Royaume-Uni, ce témoignage est aussi un essai informé et engagé sur la possibilité d'échapper à son destin et de se réapproprier sa liberté. Fort de son histoire personnelle et de son engagement, l'auteur renvoie dos à dos les politiciens de gauche comme de droite, et remet chacun face à sa responsabilité individuelle, sans aucune complaisance.



Le 1er juillet, on célèbrera les 15 ans de la mort de Marlon Brando.



On en parle avec avec Arthur Cerf, journaliste pour les magazines Sofilm et Society et auteur du livre "Marlon Brando : les stars durent dix ans" (Capricci Stories).



À peine dix ans et une poignée de rôles. Voilà ce qu'il a fallu à Bud, un gamin du Nebraska, pour devenir Marlon Brando, détrôner Laurence Olivier et se faire une place dans le grand récit américain. Puis quasiment plus rien. Une carrière déclinante, un comportement de plus en plus erratique, une résurrection magnifique mais éphémère (Le Parrain, Apocalypse Now). Comme s'il était arrivé trop tôt au sommet, avant de se laisser inonder par la mélancolie, un sentiment de l'absurde et une envie de disparaître. Réfugié sur son atoll du bout du monde, Marlon Brando posait cette question : combien de temps une star dure-t-elle ?



« La La Langue » de Joëlle Scoriels : une chronique bruyante, à base de tohu-bohu, charivari, brouhahaha et je résous l'énigme séculaire du ramdam...

Casting et équipe Animateur Jérôme COLIN