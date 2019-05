Entrez sans frapper - Spéciale Walt Whitman / Les sorties ciné - 08/05/2019

Les sorties ciné avec Hugues Dayez et Juliette Goudot : - Temblores (Tremblements) - Les crevettes pailletées - La miséricorde de la jungle - La Dernière folie de Claire Darling L'H.É.R.O.Ï.N.E. de Juliette Goudot : La Joconde de Léonard de Vinci, à l'occasion de la sortie du livre "Le regard de La Joconde : La Renaissance et Léonard de Vinci racontés par un tableau" de Alberto Angela (Payot). Spéciale sur le poète, écrivain et humaniste américain Walt Whitman (1819-1892), qui aurait eu 200 ans le 31 mai. On en parle avec l'écrivain et cinéaste mauricien Barlen Pyamootoo, auteur du livre " Whitman" (L'Olivier). « Paroles, Paroles » de Sébastien Ministru : "Au DD" de PNL.

Émission Entrez sans frapper