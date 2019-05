Entrez sans frapper - Spéciale Walt Whitman - 08/05/2019

« Résistez beaucoup, obéissez peu. » C'est le poète, écrivain et humaniste américain, Walt Whitman, auteur de « Feuilles d'herbe » (Leaves of Grass), recueil de poèmes qui fait l'apologie de la sensualité et de la liberté et jugé obscène par certains de l'époque... Notre invité pour en parler : l'écrivain mauricien Barlen Pyamootoo.



L'H.É.R.O.Ï.N.E. de Juliette Goudot : La Joconde de Léonard de Vinci, à l'occasion de la sortie du livre "Le regard de La Joconde : La Renaissance et Léonard de Vinci racontés par un tableau" de Alberto Angela (Payot).



À travers le portrait de la Joconde et son histoire, c'est le personnage de Léonard de Vinci que nous dévoile Alberto Angela, et plus généralement c'est à la civilisation de la Renaissance qu'il nous initie...



Spéciale sur le poète, écrivain et humaniste américain Walt Whitman (1819-1892), qui aurait eu 200 ans le 31 mai.



On en parle avec l'écrivain et cinéaste mauricien Barlen Pyamootoo, auteur du livre " Whitman" (L'Olivier).



Le 16 décembre 1862, le poète Walt Whitman apprend que son frère George a été blessé à la bataille de Fredericksburg (Virginie), l'une des plus meurtrières de la guerre de Sécession, et décide de partir à sa recherche. À Washington il fait le tour des hôpitaux militaires, déambule entre les lits, bouleversé par les corps mutilés et par tous ces jeunes soldats dont «les visages sont comme des prières nues».

Désormais il remplit ses carnets du quotidien des soldats et assiste les blessés et les malades dans les hôpitaux, ses écrits et la guerre ne faisant plus qu'un.



C'est ce moment crucial que relate Barlen Pyamootoo, celui où le poète devient héros romanesque. Il le suit treize jours durant, dans son périple en train et en bateau, de Brooklyn à Falmouth, et plonge avec lui dans les horreurs de la guerre.



« Paroles, Paroles » de Sébastien Ministru : "Au DD" de PNL.

