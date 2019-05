Entrez sans frapper - Sarah Chiche - 07/05/2019

« Je suis psychologue par engagement, par éthique, par devoir mais écrivain par nécessité. Je ne peux pas faire autrement qu'écrire... » Sarah Chiche publie son 3ème roman, « Les enténébrés », l'histoire d'une folle passion amoureuse d'une jeune mère de famille pour un homme plus âgé qui emportera tout...



Le coup de cœur de Gorian Delpâture : "Lovecraft - Tome 1 & 2 : Je suis Providence" de S.T. Joshi (ActuSF).



La réalisatrice française Julie Bertuccelli pour son film "La dernière folie de Claire Darling".



À Verderonne, petit village de l'Oise, c'est le premier jour de l'été et Claire Darling se réveille persuadée de vivre son dernier jour... Elle décide alors de vider sa maison et brade tout sans distinction, des lampes Tiffany à la pendule de collection. Les objets tant aimés se font l'écho de sa vie tragique et flamboyante. Cette dernière folie fait revenir Marie, sa fille, qu'elle n'a pas vue depuis 20 ans.



Les sorties DVD avec Xavier Vanbuggenhout :



- « Les fiancées en folie » de Buster Keaton

- « L'homme qui en savait trop » d'Alfred Hitchcock



L'autrice française, psychologue clinicienne et psychanalyste Sarah Chiche pour son livre « Les enténébrés » (Seuil).

Elle est ce soir à 18h30 à la librairie Tropismes à Bruxelles.



Automne 2015. Alors qu'une chaleur inhabituelle s'attarde sur l'Europe, une femme se rend en Autriche pour écrire un article sur les conditions d'accueil des réfugiés. Elle se prénomme Sarah. Elle est aussi psychologue, vit à Paris avec Paul, un intellectuel connu pour ses écrits sur la fin du monde, avec qui elle a un enfant. À Vienne, elle rencontre Richard, un musicien mondialement célébré. Ils se voient. Ils s'aiment. Elle le fuit puis lui écrit, de retour en France. Il vient la retrouver. Pour Sarah, c'est l'épreuve du secret, de deux vies tout aussi intenses menées de front, qui se répondent et s'opposent, jusqu'au point de rupture intérieur : à l'occasion d'une autre enquête, sur une extermination d'enfants dans un hôpital psychiatrique autrichien, ses fantômes vont ressurgir. S'ouvre alors une fresque puissante et sombre sur l'amour fou, où le mal familial côtoie celui de l'Histoire en marche, de la fin du xixe siècle aux décombres de la Deuxième Guerre mondiale, de l'Afrique des indépendances à la catastrophe climatique de ce début de millénaire.



Les années 90 avec Myriam Leroy : "Moi... Lolita" d'Alizée.

