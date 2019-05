Entrez sans frapper - Liliane Rovère - 06/05/2019

Comédienne et agente de stars dans la série à succès « Dix pour cent », Liliane Rovère publie aujourd'hui sa vie, sa folle vie - mouvementée, jazzy, imprévisible.



La « Planète Pop » de Nicolas Willems : la polémique aux États-Unis sur les publicités pour le cannabis.



Aloïse Sauvage pour son premier EP « Jimy ». Elle sera en concert le 12 juillet au Festival de Dour.



L'objet Pop de Nicolas Herman : la Citroën DS.



Liliane Rovère pour son livre « La folle vie de Lili » (Ed. Robert Laffont). Grand amour de Chet Baker et muse de Saint-Germain-des-Prés, comédienne discrète et prolifique, elle publie son autobiographie. « La rencontre fut électrique. Un coup de foudre pour lui ; moi, je me laissai porter par le flot, passive et ravie à la fois. Chet était beau garçon, conscient de son charme, style ado, un peu voyou, et déterminé à soulever cette Parisienne si peu américaine qui ne protestait pas. Il me plaisait, j'étais flattée, et comme toujours je ne pensais pas plus loin que le jour même... »



La chronique polar et littérature de genre avec Michel Dufranne avec un focus sur le nouveau phénomène de la littérature de science-fiction... qui est Nigérian :

Tade Thompson : "Les Meurtres de Molly Southbourne" chez Le Bélial et "Rosewater" chez J'ai Lu - Collection Nouveaux Millénaires.

