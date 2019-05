Entrez sans frapper - Spéciale Audrey Hepburn - 03/05/2019

Oscar de la meilleure actrice pour « Vacances romaines » en 1954, alors qu'elle n'a que 23 ans, l'actrice britannique Audrey Hepburn, née à Ixelles en 1929, aurait eu 90 ans ce samedi 4 mai. L'exposition « Intimate Audrey », conçue par son fils Sean Hepburn Ferrer, vient de s'ouvrir à Bruxelles, et dévoile la femme qui se cachait derrière la star... Spéciale ce vendredi !



La chanson de Pompon : "Hexagone" de Renaud (1975).



Fanny Desmares, la scénariste belge du film "Le facteur cheval" de Nils Tavernier, sorti ce mercredi).



Fin XIXème, Joseph Ferdinand Cheval, est un simple facteur qui parcourt chaque jour la Drôme, de village en village. Solitaire, il est bouleversé quand il rencontre la femme de sa vie, Philomène. De leur union naît Alice. Pour cette enfant qu'il aime plus que tout, Cheval se jette alors dans un pari fou : lui construire de ses propres mains, un incroyable palais. Jamais épargné par les épreuves de la vie, cet homme ordinaire n'abandonnera pas et consacrera 33 ans à bâtir une œuvre extraordinaire : "Le Palais idéal".



"Les inconnus connus" d'Éric Russon : mon bébé...



Spéciale Audrey Hepburn, qui aurait eu 90 ans ce samedi 4 mai, à l'occasion de l'expo "Intimate Audrey", qui a lieu jusqu'au 25 août à l'Espace Vanderborght à Bruxelles.



« Intimate Audrey » est une exposition sur la vie d'Audrey Hepburn, créée par son fils Sean Hepburn Ferrer, pour fêter ses 90 ans dans sa ville natale de Bruxelles. Composée en grande partie de photographies inédites et de documents et objets lui ayant appartenus, l'exposition s'intéresse exclusivement à la femme et non à l'icône. C'est la femme derrière la légende qui revient dans la ville qui l'a vue naître...



Actrice britannique née à Ixelles et considérée comme l'une des plus grandes actrices hollywoodiennes des années 1950 et 1960, elle est aux antipodes des pulpeuses vedettes de cinéma de l'époque. Elle incarne un nouveau glamour, plus raffiné : silhouette gracile, visage fin, yeux de biche, sourire malicieux... En 1954, à seulement 23 ans, on lui décerne l'Oscar de la meilleure actrice pour « Vacances romaines » de William Wyler. Ses autres films marquants : « Diamants sur canapé » de Blake Edwards, « Sabrina » et « Ariane » de Billy Wilder, la comédie musicale culte « My Fair Lady » de George Cukor, « Guerre et Paix » de King Vidor, d'après le roman de Léon Tolstoï...



On en parle avec son fils, Sean Hepburn Ferrer et Dick Tomasovic, chargé de cours en histoire et esthétique du cinéma et des arts du spectacle à l'ULg.



« Sa vie par procuration », une chronique signée Myriam Leroy, où elle nous passe en revue sa semaine culturelle.

Casting et équipe Animateur Jérôme COLIN