Entrez sans frapper - Michael Connelly / Marie N'Diaye - 02/05/2019

L’un des plus grands auteurs de romans policiers de notre époque, 60 millions d’exemplaires vendus à travers le monde, plus de 30 romans à son actif dont « Créance de sang » et « La Défense Lincoln » adaptés au cinéma, Michael Connelly revient avec une nouvelle héroïne et une nouvelle série post-MeToo : "En attendant le jour", où l’on suit l’inspectrice Renée Ballard, qui se lance dans des enquêtes qu’elle n’a pas le droit de mener à leur terme… Les sorties musique avec Luc Lorfèvre : - Tanaë : « Talking to myself » - Ébbène pour son premier album « Début de soirée » - Big Thief et l’album « U.F.O.F. » - Vampire Weekend : « Father of the Bride » L’autrice française Marie Ndiaye, Prix Goncourt en 2009 pour Trois Femmes puissantes, pour son livre (théâtre) "Trois pièces" (Gallimard). Une interview enregistrée au Festival Passa Porta 2019. Le "Boing Boum Tchak" de Sébastien Ministru : la série "Vernon Subutex", qui démarre ce jeudi sur Be.TV. Vernon Subutex, disquaire au chômage, se fait expulser de son appartement. En quête d’un endroit où dormir, Vernon sollicite d’anciens amis de la bande de Revolver, son mythique magasin de disques, dont Alex Bleach, rock-star sur le retour. Mais celui-ci meurt d’une overdose et lui laisse trois mystérieuses cassettes vidéo. Alors que Vernon disparaît dans l’anonymat de la ville, il devient l’homme le plus recherché de Paris… L’auteur américain de romans policiers Michael Connelly pour son livre "En attendant le jour" (Calmann-Lévy Noir). Reléguée au quart de nuit du commissariat d’Hollywood, l’inspectrice Renée Ballard se lance dans des enquêtes qu’elle n’a pas le droit de mener à leur terme. Le règlement l’oblige en effet à les confier aux inspecteurs de jour dès la fin de son service. Mais, une nuit, elle tombe sur deux affaires qu’elle refuse d’abandonner : le tabassage d’un prostitué laissé pour mort dans un parking, et le meurtre d’une jeune femme lors d’une fusillade dans un night-club. En violation de toutes les règles et contre les désirs mêmes de son coéquipier, elle décide de travailler les deux dossiers de jour tout en honorant ses quarts de nuit. L’épuisement la gagne, ses démons la rattrapent et la hiérarchie s’acharne, mais Renée Ballard n’est pas du genre à se laisser marcher sur les pieds… « La La Langue » de Joëlle Scoriels. Présentation : Jérôme COLIN

