Entrez sans frapper - Guillaume Canet et Marion Cotillard - 01/05/2019

Neuf ans après, Guillaume Canet reforme la bande des « Petits mouchoirs » (Cluzet, Cotillard, Lellouche, Lafitte, Magimel, Bonneton...) pour « Nous finirons ensemble ». Il est notre invité, ainsi que Marion Cotillard.



Les sorties cinéma avec Hugues Dayez et Louis Danvers :



- Gloria Bell

- Hotel Mumbai

- An Elephant Sitting Still

- Nous finirons ensemble

- Tel Aviv on Fire



Le groupe de pop et disco français L'Impératrice est ce soir en concert aux Nuits Botaniques à Bruxelles pour présenter leur album"Matahari", sorti en mars 2018.



Ce premier album, « Matahari », se tourne plus vers la « pop » pure et conserve la même recette qui a fait le succès des précédents EP du groupe. Le titre est inspiré de l'espionne Mata Hari.



Guillaume Canet et Marion Cotillard pour le film "Nous finirons ensemble", qui sort ce mercredi. Des interviews signées Nicolas Buytaers et Gorian Delpâture.



Préoccupé, Max est parti dans sa maison au bord de la mer pour se ressourcer. Sa bande de potes, qu'il n'a pas vue depuis plus de 3 ans débarque par surprise pour lui fêter son anniversaire ! La surprise est entière mais l'accueil l'est beaucoup moins...

Max s'enfonce alors dans une comédie du bonheur qui sonne faux, et qui mettra le groupe dans des situations pour le moins inattendues.

Les enfants ont grandi, d'autres sont nés, les parents n'ont plus les mêmes priorités... Les séparations, les accidents de la vie... Quand tous décident de ne plus mettre de petits mouchoirs sur les gros bobards, que reste-t-il de l'amitié ?



"A Peace of Fake", des portraits d'escrocs de l'art et de l'art du faux avec Marie Charette.

Ce mercredi : le sampling.

