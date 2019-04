Entrez sans frapper - Spéciale Léonard de Vinci avec Daniel Salvatore Schiffer / Olivier Cornil...

Ce jeudi 2 mai, c’est le 500ème anniversaire de la mort de Léonard de Vinci, peintre, homme de science, sculpteur, architecte et savant italien, symbole de l’homme de la Renaissance, le peintre de La Joconde et La Cène, mais aussi le précurseur d’un grand nombre de machines modernes comme les chars d'assaut, le parachute et la machine volante (ancêtre de l’avion). On en parle avec notre spécialiste, Daniel Salvatore Schiffer. Les sorties BD avec Xavier Vanbuggenhout. Olivier Cornil pour son livre "Dans mon jardin les fleurs dansent" (Éditions Le Caïd) et l'exposition, qui a lieu jusqu’au 12 mai au Musée de la Photographie de Charleroi. Olivier Cornil, professeur à l’ESA Saint-Luc Liège. Il fut longtemps « membre visuel » à part entière du groupe Girls in Hawaii. Diplômé de l’ESA « Le Septante-cinq » à Bruxelles, il a exposé et publié maints travaux mêlant souvent photographies et notes. Vous avez du courrier !" de Romain Detroy et une lettre de motivation du peintre Léonard de Vinci, envoyée au Duc de Milan en 1482. Ce jeudi 2 mai, c'est le 500ème anniversaire (2 mai 1519) de la mort de Léonard de Vinci. On en parle avec Daniel Salvatore Schiffer, auteur du livre "Divin Vinci, Léonard De Vinci l'ange incarné" (Erick Bonnier). Il sera à la librairie Filigranes à Bruxelles ce jeudi 2 mai à 18h00. Les années 90 avec Myriam Leroy : "I Want It That Way" des Backstreet Boys. Présentation : Jérôme COLIN

Émission Entrez sans frapper