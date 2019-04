Entrez sans frapper - Spéciale Léonard de Vinci - 30/04/2019

Ce jeudi 2 mai, c'est le 500ème anniversaire de la mort de Léonard de Vinci, peintre, homme de science, sculpteur, architecte et savant italien, symbole de l'homme de la Renaissance, le peintre de La Joconde et La Cène, mais aussi le précurseur d'un grand nombre de machines modernes comme les chars d'assaut, le parachute et la machine volante (ancêtre de l'avion). On en parle avec notre spécialiste, Daniel Salvatore Schiffer.



Les sorties BD avec Xavier Vanbuggenhout :



- « Saccage » de Frederik Peeters (Atrabile)

- « Aux carrefours du destin - Cinq polars autour du monde « de Jean-Pierre Autheman (Glénat)

- « Le patient » de Thimothé Le Boucher (Glénat)



Olivier Cornil pour son livre "Dans mon jardin les fleurs dansent" (Éditions Le Caïd) et l'exposition, qui a lieu jusqu'au 12 mai au Musée de la Photographie de Charleroi.



Olivier Cornil, professeur à l'ESA Saint-Luc Liège. Il fut longtemps « membre visuel » à part entière du groupe Girls in Hawaii. Diplômé de l'ESA « Le Septante-cinq » à Bruxelles, il a exposé et publié maints travaux mêlant souvent photographies et notes.



« Dans mon jardin les fleurs dansent est une série entamée il y a quelques années, à Bugeat, en Corrèze, où ma mère a décidé d'aller vivre.

C'est l'histoire simple, mais comme beaucoup d'autres pas toujours facile, d'une femme, d'une mère, de liens, de ruptures, de deuils et d'envies.

De résignations et de renouveau, de souvenirs, de pleurs et de rires. Des images de là-bas et des textes d'ici.

Une histoire. Hier, douloureuse. Belle, aujourd'hui. »



Vous avez du courrier !" de Romain Detroy et une lettre de motivation du peintre Léonard de Vinci, envoyée au Duc de Milan en 1482.



Ce jeudi 2 mai, c'est le 500ème anniversaire (2 mai 1519) de la mort de Léonard de Vinci. On en parle avec Daniel Salvatore Schiffer, auteur du livre "Divin Vinci, Léonard De Vinci l'ange incarné" (Erick Bonnier). Il sera à la librairie Filigranes à Bruxelles ce jeudi 2 mai à 18h00 et le 15 mai à 18h30 à la Bibliothèque Centrale des Riches Claires à Bruxelles.



Daniel Salvatore Schiffer, agrégé de philosophie, est un philosophe et essayiste italien de culture française. Ancien professeur de « littérature contemporaine » et de « civilisation moderne » au Centre Culturel Français de Milan (Italie), dans le cadre des cours de l'Université de Grenoble, il est actuellement professeur de « philosophie de l'art » à l'École Supérieure de l'Académie Royale des Beaux-Arts de Liège.



Du grand et moderne léonard, qui inspira jusqu'au " pop art " d'Andy Warhol, c'est cette vie construite, entre l'Italie et la France, comme une véritable œuvre d'art, depuis sa naissance à Vinci, splendide village de Toscane, jusqu'à sa mort à Amboise, sur les bords de la Loire, en passant par Milan et la cour des ducs Sforza, que cet ouvrage, unique en son genre,

retrace. Avec, en guise de viatique pour nous guider en ce fabuleux voyage, l'analyse de ses principaux tableaux, depuis sa célèbre mais énigmatique " Joconde " jusqu'à son mystérieux " Salvator Mundi ", en passant par sa céleste " Cène ", sa sublime " vierge, l'Enfant Jésus et Sainte Anne " ou son élégiaque quoique sensuel " Saint Jean-Baptiste ".

Enfin, pour parfaire ce portrait, l'apport des écrits de léonard de Vinci lui-même, mais aussi des principaux textes, rédigés, à son sujet, par des penseurs majeurs, de Giorgio Vasari à Sigmund Freud, en passant par Walter Pater, Paul Valéry, Emmanuel Levinas ou Elisabeth Roudinesco.



Les années 90 avec Myriam Leroy : "I Want It That Way" des Backstreet Boys.

