Entrez sans frapper - La musique au cinéma / Le festival Cosmos - 29/04/2019

« Une musique dans un film ne s'y dissout pas, mais elle en est modifiée tout en le modifiant. » De Claude Debussy au Kasai Allstars du Congo, en passant par Ennio Morricone, Arvo Pärt et Hans Zimmer, de Bernard Herrmann à Michel Legrand, du Chanteur de jazz à Birdman, de Jean-Luc Godard à Jia Zhangke, et de Nino Rota à Federico Fellini… une plongée au cœur de la musique au cinéma avec Michel Chion, qui publie une nouvelle édition revue et augmentée de son livre « La musique au cinéma ». L’objet Pop de Nicolas Herman. Ces 3, 4 et 5 mai a lieu le Festival Cosmos, le premier festival des littératures jeunesse de Bruxelles. On en parle avec Emilie Plateau pour sa BD "Noire, la vie méconnue Claudette Colvin" (Dargaud) et Sophie Baudry, l'une des organisatrices. La chronique de Josef Schovanec. Le compositeur de musique concrète, enseignant de cinéma, et critique cinématographique français Michel Chion pour son livre "La musique au cinéma" (Fayard). Le titre de l'ouvrage le dit : une musique dans un film ne s'y dissout pas, mais elle en est modifiée tout en le modifiant. C'est dans le film même qu'il faut l'étudier. Ce retour aux œuvres, à leur vision et à leur écoute – à leur « audio-vision » – fait apparaître, loin des professions de foi abstraites, la richesse des scènes, des effets, des situations. Le cinéma est, étymologiquement, ce mouvement que le mouvement de la musique tantôt entraîne et soutient, et tantôt immobilise et charme. Depuis la première édition de cette somme, le quart de siècle écoulé a vu apparaître de nouvelles formules de présence de la musique au cinéma et de nouveaux auteurs ; l'intérêt pour le thème n'a cessé de croître, en même temps que l'accès aux œuvres musicales et cinématographiques – par câble, tablettes, « baladeurs » internet, vidéo à la demande – s'est diversifié. Cette nouvelle édition de « La Musique au cinéma », refondue et complétée, en tient compte et en montre l'impact dans les films eux-mêmes. Elle propose aussi une chronologie réactualisée, se concentrant notamment sur soixante films marquants parmi des milliers. Une ronde internationale de noms et de films, de chansons et de danses, d'images et de sons tourbillonne dans ces pages, du cinéma expérimental aux films-opéras, de Claude Debussy au Kasai Allstars du Congo, en passant par Ennio Morricone, Arvo Pärt et Hans Zimmer, de Bernard Herrmann à Michel Legrand, du Chanteur de jazz à Birdman, de Jean-Luc Godard à Jia Zhangke, et de Nino Rota à Federico Fellini. Polar et littérature de genre avec Michel Dufranne. Présentation : Jérôme COLIN

Émission Entrez sans frapper