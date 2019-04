Entrez sans frapper - Marc Danval - 26/04/2019

Dans son « Dictionnaire des oubliés de la chanson française », on (re-)découvre des artistes très populaires en leur temps (1900-1950) mais que l'on n'entend plus guère à la radio de nos jours. De Johnny Hess à Mireille en passant par Viviane Chantel, Suzy Delair ou Germaine Broka, il nous fait revivre le music-hall de la première moitié du XXème siècle...



La chanson de Pompon : The Kinks : "Victoria".



Le groupe belge Balthazar pour leur nouvel album "Fever". En concert le 30/06 à Rock Werchter.



Ils explorent de nouveaux territoires avec ce quatrième album. Les deux compositeurs, Maarten Devoldere et Jinte Deprez, s'abandonnent à une écriture enjouée et honnête et démontrent une nouvelle fois leur talent.



"Y'a pas que le culte !" d'Éric Russon : Excipit : "Et voilà, c'est fini. Il faut dormir maintenant".



Marc Danval pour son "Dictionnaire des oubliés de la chanson française (1900-1950)" (L'Harmattan).



Ce livre constitue un inédit dans le domaine du music-hall. Les cinquante années envisagées s'étalent de la fin du XIXe siècle à la décennie cinquante. Les chercheurs et curieux y trouveront les noms d'artistes de talent qui eurent du succès en leur temps mais ne figurent dans aucun ouvrage, même spécialisé. Ce travail a demandé des recherches considérables mais n'a guère la prétention d'être exhaustif. Un des objectifs consiste également à réparer des injustices et susciter peut-être des rééditions d'enregistrements rares et précieux.



À 82 ans, Marc Danval est le doyen de la Radio-Télévision belge. Il y fit ses débuts en 1958, parallèlement à une carrière théâtrale, une activité d'homme de presse et de conférencier.

Grand collectionneur de disques et spécialiste du jazz belge, il est bien connu dans ce même milieu et dans les médias pour son rôle de producteur et d'animateur de l'émission radiophonique La troisième oreille de la RTBF, émission tournant autour de la redécouverte d'enregistrements rares de l'ère du disque 78, 45 et 33 tours.



« Sa vie par procuration », une chronique signée Myriam Leroy, où elle nous passe en revue sa semaine culturelle.

