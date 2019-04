Entrez sans frapper - Spéciale Jean-Pierre Marielle / Alexandre Lenot (Prix Première 2019) -...

L’une des dernières figures emblématiques de « la bande du conservatoire », formée au début des années 50 par des acteurs comme Jean-Paul Belmondo, Claude Rich ou Jean Rochefort, vient de nous quitter à l’âge de 87 ans. Joël Séria, qui a tourné quatre comédies avec lui dont le célèbre « Les galettes de Pont-Aven » est avec nous pour évoquer ce grand acteur, ainsi qu'Hugues Dayez. Les sorties musicales avec Luc Lorfèvre : - dEUS et les 20 ans de son album "The Ideal Crash" - Kevin Morby : "Oh My God" - Aldous Harding : "Designer" - Sarah Carlier : "Shy Girl" Alexandre Lenot, l'auteur du premier roman "Écorces vives" (Actes Sud/Actes Noirs), Prix Première 2019. Il est ce jeudi soir à 18h30 à la Librairie Pax, dans le cadre du Festival "Corps de Textes 2019" du Théâtre de Liège. Son roman nous plonge au cœur du Massif Central, en France. Une région désertée par les jeunes, où les fermiers, renfermés sur eux-mêmes vont être confrontés à un acte qui va réveiller leur méfiance, leur rejet de celui qui n’est pas né dans la région. Un homme a incendié une ferme abandonnée. Qui est cet homme ? Pourquoi ce geste ? Dans ce roman construit comme un polar, Alexandre Lenot donne la voix à trois personnages en rupture avec la société. Il rend un vibrant hommage à la force de la nature. "A Peace of Fake", des portraits d’escrocs de l’art et de l’art du faux, une nouvelle chronique de Marie Charette. Ce jeudi : Han Van Meegeren, peintre néerlandais, restaurateur d'œuvres d'art, peut-être le plus grand faussaire du 20ème siècle... Spéciale Jean-Pierre Marielle, grande figure du cinéma et du théâtre français, inoubliable interprète de Monsieur de Sainte-Colombe dans « Tous les matins du monde », vient de nous quitter à l'âge de 87 ans. On en parle avec notre spécialiste cinéma, Hugues Dayez et le scénariste, réalisateur, acteur et romancier français Joël Séria, qui a tourné quatre comédies avec Marielle, notamment son film le plus célèbre : "Les Galettes de Pont-Aven". On rediffusera aussi un bout de l'interview qu'il avait accordée à Hep Taxi ! en 2010. Cinémathèque hexagonale à lui tout seul, incarnant une France populaire, il a joué dans plus de cent films, comiques et tragiques, d'auteur et grand public, et d'innombrables pièces et téléfilms. Tournant sous la direction de Blier, Labro, Molinaro, Mocky, Sautet, Tavernier, Miller, Séria et d'autres. À son répertoire : "Que la Fête commence", "Dupont Lajoie", "L'imprécateur", "Coup de Torchon", "Tenue de soirée", "Uranus", "Un, deux, trois, soleil", "La Petite Lili", "Les âmes grises", "Calmos", "Les Galettes de Pont-Aven", "Les grands ducs", "La valise", "La fleur de l’âge", etc. Dans "La La Langue" de Joëlle Scoriels, toute la vérité sur « sabler » ou « sabrer » le champagne... Présentation : Jérôme COLIN

