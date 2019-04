Entrez sans frapper - Spéciale Bruce Springsteen / Les sorties cinéma - 24/04/2019

"Springsteen on Broadway", c’est un documentaire sur Netflix et un album live témoignant de la résidence du « Boss » à Broadway pendant 1 an. Du 3 octobre 2017 au 15 décembre 2018, Bruce Springsteen entamait une série de concerts intimistes au Walter Kerr Theater de New York, se racontant soir après soir en musique, seul sur scène, avec sa guitare et son piano, cinq jours par semaine…Spéciale ce mercredi ! Les sorties ciné avec Juliette Goudot et Louis Danvers. L’H.É.R.O.Ï.N.E. de Juliette Goudot : les soeurs Brontë, à l'occasion de la parution du livre "Les Brontë" de Jean-Pierre Ohl chez Folio Biographies. Les sœurs Brontë… Ce pluriel, depuis un siècle et demi, fascine. Quand Emily écrit Les Hauts de Hurlevent, Anne publie La Recluse de Wildfell Hall, et Charlotte Jane Eyre. La première meurt à trente ans, en 1848 ; la deuxième à vingt-neuf, un an plus tard ; la troisième à trente-neuf, en 1855. Sans oublier Branwell, le frère écrivain maudit, qui disparaît lui aussi prématurément, miné par l’alcool et la tuberculose. Tous quatre étaient orphelins de mère. Quelle probabilité y avait-il pour que tous ces talents si originaux poussent ainsi à l’ombre du presbytère de Haworth ? Spéciale Bruce Springsteen, à l'occasion de la sortie en décembre dernier de "Springsteen on Broadway", un docu sur Netflix et un album live. Le 3 octobre 2017, Bruce Springsteen entamait une résidence à Broadway. Cette résidence lui a été inspirée par le concert acoustique secret qu'il avait donné à la Maison Blanche en janvier 2017, quelques jours avant la fin de la présidence d’Obama. Cette série de concerts intimistes au Walter Kerr Theater de New York devait durer six semaines et a finalement duré 1 an… Elle s’est achevée le 15 décembre 2018… après 236 shows ! Le documentaire et album live "Springsteen on Broadway" témoignent de cette résidence du « Boss » à Broadway durant une année… On en parle avec Luc Lorfèvre, spécialiste musique au Moustique. On diffusera également un bout de l'interview d'Antoine de Caunes, qui a rencontré Bruce Springsteen à New York il y a quelques mois. Dans "À la recherche du lien perdu" de Romain Detroy, un tour d'horizon de l'appli Google Arts & Culture, avec notamment l'expo virtuelle "Faces of Frida". Présentation : Jérôme COLIN

Émission Entrez sans frapper