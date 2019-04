Entrez sans frapper - Veerle Baetens, Anne Coesens et Olivier Masset-Depasse pour "Duelles" / Le...

Pour le film « Duelles », un thriller psychologique sur une amitié forte entre deux femmes qu’un tragique accident va mettre à mal. À l’amitié succède la culpabilité, à l’harmonie la paranoïa et à la complicité, le soupçon… La « Planète Pop » de Nicolas Willems. Le Brussels Short Film Festival, le festival du court-métrage de Bruxelles, a lieu du 25/4 au 5/5. On en parle avec la programmatrice Céline Masset, la réalisatrice Ingrid Heiderscheidt pour "La meilleure manière" et Thierry Dory, réalisateur de "Avenue Louise", 2 films en compétitions nationale. Les sorties DVD avec Xavier Vanbuggenhout. Les actrices belges Anne Coesens, Veerle Baetens et le réalisateur belge Olivier Masset-Depasse pour le film "Duelles". Les années 60. Alice et Céline sont les meilleures amies du monde tout comme leurs fils Maxime et Théo. Leur complicité est sans faille jusqu’au jour où un tragique accident bouleverse leurs vies. À l’amitié succède la culpabilité, à l’harmonie la paranoïa et à la complicité, le soupçon. Les années 90 avec Myriam Leroy : "Angela" de Saian Supa Crew. Présentation : Jérôme COLIN

Émission Entrez sans frapper