Entrez sans frapper - Simon Liberati / Nicolas Barral (Nestor Burma) - 22/04/2019

Il publie « Occident », un roman baroque qui suit les tribulations d’un peintre, entre mensonge, excès, amour et inspiration… Il est notre invité ! L’objet Pop de Nicolas Herman. Le dessinateur de bande dessinée français Nicolas Barral pour la BD "Nestor Burma Tome 12 - Corrida aux Champs-Élysées", d'après l'univers graphique de Tardi (Casterman). Années 50, Burma sort à peine d’une mission bien agréable, puisqu’il servait de garde du corps à une starlette de cinéma dont, bien sûr, il est tombé amoureux. Désœuvré, il prolonge son séjour dans l’hôtel des Champs-Élysées où résidait sa cliente et traîne à quelques avant-premières, invité par son pote Covet, journaliste au Crépuscule. Aussi, lorsqu’une actrice sur le retour est trouvée morte d’une overdose, est-il aux premières loges pour mettre son nez dans les affaires louches du show-business. La chronique de Josef Schovanec : le film Tanguy. Le journaliste et écrivain français Simon Liberati pour son roman "Occident" (Grasset). Peintre dédié à la peinture figurative à l’huile, Alain rejette les diktats de l’époque. Isolé par son approche artistique et dans son atelier au cœur de la forêt, il rejoint chaque semaine à Paris sa maîtresse Lukardis et un groupe de noctambules chics. Quand surgit dans sa vie Poppée, une jeune israélienne dont l’ambition professionnelle n’a d’égal que la détermination amoureuse, sa vie bascule… La chronique de Michel Dufranne, avec du polar et de l’humour, deux approches différentes, France vs Finlande : - Sophie Henaff, "Art et Décès – Le retour des Poulets Grillés #3", Albin Michel - Antti Tuomainen, "Derniers mètres jusqu'au cimetière", Fleuve Noir Présentation : Nicolas BUYTAERS

Émission Entrez sans frapper