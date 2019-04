Entrez sans frapper - Spéciale Jean Carmet / Gilles Paris - 19/04/2019

Nouvelle diffusion des sorties DVD avec Xavier Vanbuggenhout : - "The Last Movie" de et avec Dennis Hopper - Coffret Les incontournables du cinéma documentaire d'Agnès Varda L'écrivain français Gilles Paris pour son premier livre jeunesse "Inventer les couleurs" (Gallimard Jeunesse - Giboulées). Feuilleton Jacques Offenbach, à l'occasion du bicentenaire du compositeur et violoncelliste français le 20 juin prochain. Épisode 5 : 1870, c'est la Bataille de Sedan, la défaite et la chute du Second Empire. Le 4 septembre 1870, la République est proclamée à Paris. Musicien du tout Paris, ami de Napoléon III et de l'Impératrice Joséphine, ami également des grands de ce monde, Jacques Offenbach fuit, on ne veut plus de lui. Il reviendra à Paris quand tout sera plus calme. Et semblable à Mozart auquel il fut si souvent comparé, sa dernière œuvre resta inachevée... Jean Pierre Hack, chef d'orchestre et grand spécialiste d'Offenbach, nous raconte cette histoire... Une réalisation signée Dominick Martinot-Lagarde. Ce samedi 20 avril, ce sera les 25 ans de la mort de Jean Carmet. On en parle avec l'historien français du cinéma Philippe Durant, auteur en 2012 de "Les éléphants : Blier, Carmet, Marielle, Rochefort et les autres" (Sonatine) et en 2009 "La Bande à Gabin : Blier, Audiard et les autres" (Sonatine). Les sorties musique avec Luc Lorfèvre : - Fat White Family, "Serfs Up !" - Loyle Carner, "Not Waving, But Drown" - Fontaines D.C., "Dogrell" - Norah Jones, "Begin Again"

Émission Entrez sans frapper