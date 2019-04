Entrez sans frapper - Enki Bilal - 18/04/2019

Il est notre invité pour le tome 2 de « Bug », sa série évènement ! En 2041, la Terre est brutalement et simultanément confrontée aux deux. Un homme taché de bleu, et au corps squatté par un alien, se retrouve dans la tourmente, convoité par le reste du monde...



Nouvelle diffusion du « Paroles, Paroles » de Sébastien Ministru : "Allo Maman Bobo" d'Alain Souchon.



Le duo bruxellois Rive pour son premier album "Narcose".

En concert le 2/5 au Kultura à Liège, le 21/07 aux Francos de Spa et le 18/08 au BSF à Bruxelles.

Et en live dans l'émission !



Feuilleton Jacques Offenbach, à l'occasion du bicentenaire du compositeur et violoncelliste français le 20 juin prochain.



Épisode 4 : Peut-on parler des « tubes » de Jacques Offenbach ? Très certainement. Durant ces 10 dernières années du règne de Napoléon III, et donc du Second Empire, Jacques Offenbach, avec évidemment Meilhac et Halévy, vont divertir Paris de leurs meilleurs succès. Et Jacques Offenbach est un peu à la mesure de son temps: tout dans l'excès, n'ayant pas vraiment un sou en poche. On fait la fête jours et nuits. Et lui, il écrit, il compose, sans arrêt, disposant même d'un écritoire dans son coche.... Un tourbillon de bulles qui conduira à des œuvres magnifiques et encore souvent jouées, mais aussi, à la chute de Napoléon III.... C'est le chef d'orchestre et grand spécialiste d'Offenbach, Jean Pierre Hack qui nous raconte cette histoire.

Une réalisation signée Dominick Martinot-Lagarde.



Le réalisateur, dessinateur et scénariste de bande dessinée français Enki Bilal pour le tome 2 de "Bug" (Casterman).

Il est chez Filigranes à Bruxelles ce jeudi soir à 17h30.



BUG définition :

En français : se dit d'un défaut affectant un programme informatique.

En anglais : se dit d'un insecte, d'une bestiole, d'un virus...



En 2041, la Terre est brutalement et simultanément confrontée aux deux. Un homme taché de bleu, et au corps squatté par un alien, se retrouve dans la tourmente, convoité par le reste du monde.



La chanson de Pompon : « La blanche hermine » de Gilles Servat (1972), très populaire hymne de résistance en Bretagne depuis les années 70.

