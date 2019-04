Entrez sans frapper - Marlène Dietrich / L'expo "Comès. L'encrage ardennais" - 16/04/2019

Nouvelle diffusion de la chronique "H.E.R.O.I.N.E.S" de Juliette Goudot, avec la révolutionnaire Rosa Luxemburg pour le centenaire de sa mort. L'expo "Comès. L'encrage ardennais" est à voir jusqu'au 5 janvier 2020 à l'Abbaye de Stavelot. On en parle avec le directeur de l'abbaye de Stavelot, Virgile Gauthier. Feuilleton Jacques Offenbach, à l'occasion du bicentenaire du compositeur et violoncelliste français le 20 juin prochain. Épisode 2 : Hier, nous vous racontions les débuts de ce jeune prodige que fut Offenbach. Mais si il est un mot pour le décrire, il n'y en a qu'un : le théâtre. Jacques Offenbach est un homme de théâtre, qui vit pour la scène et pour le public... C'est le chef d'orchestre et grand spécialiste d'Offenbach Jean-Pierre Hack qui nous raconte cette histoire. Une réalisation signée Dominick Martinot-Lagarde. L'historien français Jean-Paul Bled pour son livre "Marlène Dietrich, la scandaleuse de Berlin" (Perrin Biographie). Expo avec Nicolas herman : "Ellen Gallagher avec Edgar Cleijne : Liquid Intelligence", à voir jusqu'au 28/04 au Wiels à Bruxelles.

Émission Entrez sans frapper