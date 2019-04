Entrez sans frapper - Les 60 ans du Petit Nicolas et La Vénus à la fourrure / Emma Peeters -...

Nouvelle diffusion de la chronique sur les années 90 de Myriam Leroy : « Je serai (ta meilleure amie) » de Lorie. L'acteur français Fabrice Adde et la réalisatrice Nicole Palo pour leur film « Emma Peeters », qui sort ce mercredi 17 avril. Feuilleton Jacques Offenbach, à l'occasion du bicentenaire du compositeur et violoncelliste français le 20 juin prochain. Épisode 1 : Si notre histoire commence à Cologne, nous allons très vite nous rendre à Paris. Le Paris des misérables de Victor Hugo, mais aussi, le Paris champagne, le Paris Lumière, et, en cette moitié du XIX ème siècle, le Paris de Jacques Offenbach. C'est Jean Pierre Haeck, tromboniste, chef d'orchestre, et grand spécialiste de Jacques Offenbach qui nous raconte son histoire. Une réalisation signée Dominick Martinot-Lagarde. Claire Faÿ pour le lancement du « Cahier de dessin animé du Petit Nicolas » (Éditions Animées), dans le cadre des 60 ans du Petit Nicolas. « La Vénus à la fourrure » est à l'affiche du Théâtre Le Public à Bruxelles jusqu'au 27/04. On en parle avec le metteur en scène Alain Leempoel. Polar et littérature de genre avec Michel Dufranne avec un thriller et un polar : - Cédric Sire, "Vindicta", Métropolis - Éric Dejaeger & John Ellyton, "Un orval des ors vaut", Cactus innébranlable

Émission Entrez sans frapper