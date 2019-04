Entrez sans frapper - Nicolas Rey, « Lettres à Joséphine » / Le BIFFF et le Boulevard du Polar...

« Si l’amour est la plus forte, la plus dangereuse et la plus répandue des addictions, voici le roman de l’impossible désintoxication, le roman du chagrin d’amour. » Le BIFFF, Festival international du film fantastique de Bruxelles, a lieu du 9 au 21 avril à Bozar à Bruxelles. On en parle avec Talal Selhami, le réalisateur du film « Achoura » (projeté le 12 avril) et Mathieu Mortelmans, réalisateur de « Bastaard » (projeté également ce vendredi). Focus sur la 4ème édition de « Boulevard du Polar », qui a lieu du 12 au 14 avril à Bozar également. On en parle avec la romancière et juriste suédoise Malin Persson Giolito. Elle a publié en 2018 « Rien de plus grand » (Presses de la Cité). Elle sera en rencontre et dédicaces tout le week-end. Feuilleton sur les 90 ans de Popeye, personnage créé par l'Américain Elzie Crisler Segar. Episode 5 : Segar père de la bande dessinée actuelle ? Erwin Dejasse, Docteur en Histoire de l'Art, maître de conférences, et chercheur FNRS à l'ULB, nous raconte cette histoire. Une réalisation signée Dominick Martinot-Lagarde. Notre invité : Nicolas Rey pour son livre « Lettres à Joséphine » (Ed. Au Diable Vauvert) : « J’étais devenu un fantôme. Une sorte de mort-vivant. J’ai trouvé un ultime sursaut d’énergie pour avaler une poignée de tranquillisants avec un fond de vodka. Je me suis assis dans mon fauteuil club et j’ai regardé une série sur HBO. Je me suis réveillé en pleine nuit. Non. Le cauchemar était bien réel. Joséphine n’était plus amoureuse de moi. » « Les inconnus connus » d'Éric Russon : Kate Murtagh. Présentation : Nicolas BUYTAERS

Émission Entrez sans frapper