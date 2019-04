Entrez sans frapper - Spéciale Stephen King / les sorties cinéma - 10/04/2019

« La mort est un mystère, et la sépulture un secret. » Les sorties cinéma avec Juliette Goudot et Hugues Dayez. Feuilleton sur les 90 ans de Popeye, personnage créé par l'Américain Elzie Crisler Segar. Episode 3 : le style d’Elzie Crisler SEGAR. Erwin Dejasse, Docteur en Histoire de l'Art, maître de conférences, et chercheur FNRS à l'ULB, nous raconte cette histoire. Une réalisation signée Dominick Martinot-Lagarde. Spéciale Stephen King et focus sur les adaptations de ses romans au cinéma avec Gorian Delpâture et Louis Danvers. Ce mercredi sortie du film « Simetierre » de Kevin Kolsch et Dennis Widmyer adaptation du roman paru en 1983 (titre original : Pet Sematary). Le coup de cœur expo de Nicolas Herman : Bruegel au Bozar.

Émission Entrez sans frapper