Entrez sans frapper - Tanguy le retour ! / L'or du commun - 08/04/2019

Devinez qui revient à la maison ? 16 ans plus tard, Tanguy, 44 ans, revient chez ses parents…On en parle avec le réalisateur Étienne Chatiliez et l’acteur Éric Berger… Nouvelle diffusion de la chronique sur les années 90 de Myriam Leroy : "I believe I can fly" de R. Kelly. Le groupe de rap belge L’Or du Commun et leur nouvel album "Sapiens". Ils sont en concert ce vendredi 12/04 à l'Ancienne Belgique à Bruxelles. Feuilleton sur les 90 ans de Popeye, personnage créé par l'Américain Elzie Crisler Segar. Une réalisation signée Dominick Martinot-Lagarde. Épisode 1 : Popeye, le marin qui mange des épinards et qui pousse les enfants à manger des légumes... Avec sa pipe et sa femme Olive... Qui ne connait pas ? Pourtant, l’histoire de ce marin est un peu plus complexe.... Et est l’histoire d’une réussite "à l’américaine", assez tardive. Le créateur de Popeye, c’est Elzie Crisler Segar, né en 1894 dans l’Illinois, qui a commencé à dessiner en 1919, a créé Popeye en 1929, et est mort en 1938... Erwin Dejasse, Docteur en Histoire de l’Art, maître de conférence, et chercheur FNRS à l’ULB, nous raconte cette histoire... Étienne Chatiliez et Éric Berger pour parler du film "Tanguy, le retour", avec André Dussollier et Sabine Azéma. 16 ans plus tard, Tanguy, qui a maintenant 44 ans, revient chez ses parents avec sa fille Zhu sous le bras car Meï Lin l’a quitté. Catastrophés de voir leur "tout-petit" dans cet état, Paul et Édith font tout pour lui redonner goût à la vie, sans réaliser que ce faisant, ils tressent la corde pour se pendre. Car Tanguy recommence à se sentir bien chez ses parents… La chanson de Pompon : "The Last Song" d’Elton John (1992). Présentation : Nicolas BUYTAERS

Émission Entrez sans frapper