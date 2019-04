Entrez sans frapper - Spéciale Kurt Cobain / Alexandra Kady Longuet - 05/04/2019

La chanson de Pompon : "On ira tous au paradis" de Michel Polnareff. Alexandra Kady Longuet, la réalisatrice de "Vacancy". Polar et littérature de genre avec Michel Dufranne : William Gay, "Stoneburner", Gallimard/La Noire. Ce vendredi, c'est les 25 ans de la mort de Kurt Cobain, le leader de Nirvana. On en parle avec l'auteur, journaliste et musicien français Stan Cuesta, auteur du livre "Nirvana, une fin de siècle américaine" (Castor Music). « Sa vie par procuration », une chronique signée Myriam Leroy, où elle nous passe en revue sa semaine culturelle.

Émission Entrez sans frapper