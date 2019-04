Entrez sans frapper - François Ozon / Les Sorties Ciné - 03/04/2019

Son nouveau film qui défraye déjà la chronique, "Grâce à Dieu", sort aujourd'hui chez nous. François Ozon est notre invité ce mercredi. Les sorties ciné avec Juliette Goudot et Hugues Dayez : - Grâce à Dieu - La Lutte des classes - Mon inconnue - Tea with the Dames - Alex le destin d’un roi L'H.É.R.O.Ï.N.E. de Juliette Goudot : Gloria Steinem, féministe américaine, à l'occasion de la sortie du livre "Ma vie sur la route : Mémoires d'une icône féministe" (Harper Collins). François Ozon pour son film "Grâce à Dieu" Alexandre vit à Lyon avec sa femme et ses enfants. Un jour, il découvre par hasard que le prêtre qui a abusé de lui aux scouts officie toujours auprès d’enfants. Il se lance alors dans un combat, très vite rejoint par François et Emmanuel, également victimes du prêtre, pour « libérer leur parole » sur ce qu’ils ont subi.Mais les répercussions et conséquences de ces aveux ne laisseront personne indemne. Avec Melvil Poupaud, Denis Ménochet, Swann Arlaud, Josiane Balasko et Eric Caravaca. "Paroles, Paroles" de Sébastien Ministru Présentation : Jérôme COLIN

Émission Entrez sans frapper