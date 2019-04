Entrez sans frapper - Marie-Anne Chazel / Ben Stassen / Salvatore Adamo et Eddy Ape - 02/04/2019

La "Planète Pop" avec Nicolas Willems : Karl Marx, héros d'un dessin animé de propagande en Chine... Ben Stassen pour "Royal Corgi", le nouveau film d'animation 3D des studios belges nWave réalisé avec Vincent Kesteloot. Les sorties DVD avec Xavier Vanbuggenhout : - « Time and Tide », un film de Tsui Hark - Schindler's List Blu-ray : 25th Anniversary Edition L'actrice, réalisatrice et scénariste française Marie-Anne Chazel pour la pièce "Tant qu'il y aura de l'amour", qui se joue du 2 au 7 avril au Centre culturel d'Auderghem. Salvatore Adamo et Eddy Ape pour leur reprise de la chanson "Les filles du bord de mer". Les années 90 avec Myriam Leroy : « Believe » de Cher.

Émission Entrez sans frapper