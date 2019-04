Entrez sans frapper - Spéciale Marvin Gaye / Rufus Wainwright - 01/04/2019

Nous recevons Rufus Wainwright qui donnera une série de concerts exceptionnels à l'occasion de ses vingt ans de carrière. Sa tournée « All These Poses Anniversary Tour » est de passage à Bruxelles ce lundi soir à 20h00 au Cirque Royal. Dans "Vous avez du courrier !" de Romain Detroy, une lettre de Leonard Cohen à Marianne Ihlen, datée du 26 juillet 2016. L'objet Pop de Nicolas Herman : la robe Mondrian de Saint Laurent. Spéciale Marvin Gaye, qui aurait eu 80 ans ce mardi 2 avril (et qui a été assassiné un 1er avril, en 1984). On en parle avec Bernard Dobbeleer et Frédéric Adrian, journaliste, spécialiste des musiques populaires afro-américaines et auteur de la bio sur Marvin Gaye au Castor Music. « Y'a pas que le culte ! » d'Éric Russon : un costume trop grand.

Émission Entrez sans frapper